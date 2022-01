Ismét edzett Szalai Ádám

A Mainz számolt be arról, hogy az év első edzésén Szalai Ádám is részt vett. A német együttes január 2-án gyakorolt, a másfél órás tréning felét a csatár is a társakkal töltötte - írta a Nemzeti Sport Online.

„Nem lepődtem meg amiatt, hogy máris köztünk lehet, folyamatosan tájékoztattak az állapotáról. Ádám nem átlagos ember. Nagyon örülök, hogy már ilyen hamar ennyire sok mindent megengednek neki, felelősségteljesen kell ezt kihasználjuk" - mondta Bo Svensson edző. Azt nem tudni, hogy Szalai Ádám játszhat-e a Bundesliga hétvégi fordulójában.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon 1. FSV Mainz 05 (@1fsvmainz05) által megosztott bejegyzés

A válogatott játékos fejét karácsony előtt műtötték meg.

„Olyan érzés, mintha új életet kaptam volna” – üzente akkor a kórházból.

A futballista december elején kisebb autóbalesetet szenvedett, ami után nyakfájásra panaszkodott. A német sajtó szerint a kivizsgálás során az orvosok súlyosabb elváltozásokat találtak nála, amelyek miatt elkerülhetetlen volt az operáció.

Szalai Ádám ősszel egy hónapot hagyott ki sérülés miatt.

Nyitókép: MTI/EPA/GETTY/Alex Grimm