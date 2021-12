Szilágyi Áron nyolcadszor is országos bajnok

A selejtezőkkel pénteken kezdődött ob-n az egyéni versenyek 32-es tábláinak küzdelmei zajlottak szombaton a Ludovika Arénában, a koronavírus-járvány miatt nézők számára zárt kapuk mögött, és kötelező volt a maszkhasználat.

A bajnokság nyitónapja egyetlen komoly meglepetést hozott: a 64 között búcsúzott a férfi párbajtőr 2019-es világbajnoka, az olimpiai ezüstérmes Siklósi Gergely. Szombaton aztán több címvédő nem jutott el a fináléig: a tőröző Dósa Dániel és a kardozó Pusztai Liza az elődöntőben, a párbajtőröző Kun Anna és Bakos Bálint pedig a negyeddöntőben esett ki.

A bajnokság legjobban várt asszóját férfi kardban a nyolc között vívta a címvédő és háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron olimpiai bronzérmes csapattársával, a 2017-es világbajnok Szatmári Andrással. Szatmári 3-1-re, 5-2-re és 7-4-re is vezetett, de a szünetre már Szilágyi 8-7-es előnyénél vonultak pihenni. Ezután Szatmári 13-12-re és 14-13-ra vezetett, a címvédő azonban egyenlített, majd a győztes tust is bevitte. A nyolc között búcsúzott Gémesi Csanád is - aki ugyancsak tagja volt a tokiói bronzérmes csapatnak -, ő Péch Miklóstól kapott ki 15-10-re. Utóbbi, az MTK 25 éves versenyzője a következő asszóban villámrajtot vett Szilágyi ellen, 4-1, majd 7-2 állt a neve mellett. Az egyperces szünetre Péch 8-3-as vezetésénél mentek a felek, a következő tust még Péch adta, azután viszont Szilágyi magára talált, sorozatban vitte be a találatokat, 10-9-re fordított, majd 15-12-re nyert. A döntőben Iliász Nikolászt verte 15-11-re, ezzel nyolcadik egyéni ob-aranyát gyűjtötte be.

Muhari Eszter harmadszor, Kondricz Kata másodszor, Szemes Gergő, Koch Máté és Katona Renáta pedig először győzött egyéniben a bajnokságon.

Az első két döntő után rövidfilm elevenítette fel a visszavonuló Szász-Kovács Emese pályafutását, majd két olimpiai bajnok társa, Nagy Tímea és Szilágyi Áron beszélt közös emlékeikről. Nagy "szeretlek, Emese" szavakkal zárta köszöntőjét, míg Szilágyi többek között arról beszélt, hogy Szász-Kovács Emesének is volt része a Rióban megnyert aranyában, mert eltörött a sarokvédője és tőle kapott egyet.

"Nehéz elmondani, mit köszönhetek a vívásnak. Az egész életemet, hiszen még a férjemet is egy volt vívón keresztül ismertem meg" - mondta a 39 éves, olimpiai bajnok, vb- és Eb-ezüst és -bronzérmes párbajtőröző Szász-Kovács, aki a vasárnapi csapatküzdelemben búcsúzik a versenysporttól.

Ezúttal is az egyéni döntők között, a Magyar Vívás Napja keretében köszöntötték a sportág kerek évfordulós kiválóságait - a pandémia miatt nem voltak jelen, kivetítőn villant fel a fotójuk -, illetve a tokiói olimpia és paralimpia hőseit.

Ob, egyéni eredmények:

férfi kard:

elődöntő:

Szilágyi Áron (Vasas SC)-Péch Miklós (MTK Budapest) 15-12

Iliász Nikolász (UTE)-Vígh Benedek (Vasas SC) 15-12

döntő:

Szilágyi-Iliász 15-11

A végeredmény: 1. Szilágyi Áron, 2. Iliász Nikolász, 3. Péch Miklós és Vígh Benedek

női kard:

elődöntő:

Katona Renáta (Vasas SC)-Szűcs Luca (BVSC) 15-9

Battai Sugár Katinka (Interfencing DSC)-Pusztai Liza (BVSC) 15-13

döntő:

Katona-Battai 15-14

A végeredmény: 1. Katona Renáta, 2. Battai Sugár Katinka, 3. Pusztai Liza és Szűcs Luca

férfi párbajtőr:

elődöntő:

Koch Máté (Vasas SC)-Bányai Zsombor (Vasas SC) 15-10

Nagy Dávid (Vasas SC)-Kulcsár Viktor (Vasas SC) 15-4

döntő:

Koch-Nagy 9-8

A végeredmény: 1. Koch Máté, 2. Nagy Dávid, 3. Bányai Zsombor és Kulcsár Viktor

női párbajtőr:

elődöntő:

Nagy Kinga (DVE)-Balogh Bella (Vasas SC) 15-12

Muhari Eszter (BHSE)-Gachályi Gréta (AVA) 15-2

döntő:

Muhari-Nagy 10-9

A végeredmény: 1. Muhari Eszter, 2. Nagy Kinga, 3. Balogh Bella és Gachályi Gréta

férfi tőr:

elődöntő:

Szemes Gergő (FTC)-Dósa Dániel (Törekvés SE) 15-7

Frűhauf Benjámin (Törekvés)-Mendrey Tamás (UTE) 15-5

döntő:

Szemes-Frűhauf 15-8

A végeredmény: 1. Szemes Gergő, 2. Frűhauf Benjámin, 3. Dósa Dániel és Mendrey Tamás

női tőr:

elődöntő:

Mohamed Aida (UTE)-Kollár Anna (Törekvés SE) 15-9

Kondricz Kata (BHSE)-Pásztor Flóra (Törekvés SE) 15-12

döntő:

Kondricz-Mohamed 15-13

A végeredmény: 1. Kondricz Kata, 2. Mohamed Aida, 3. Kollár Anna és Pásztor Flóra

A bajnokság vasárnap a csapatversenyekkel ér véget a Ludovika Arénában.

Nyitókép: Illyés Tibor