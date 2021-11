A Serie A-ból való kizárással is fenyegetik a nagy bajban lévő Juventust

Még pénteken a Guardia di Finanza, az olasz pénzügyőrség kiszállt Continassába, a Juventus főhadiszállására és edzőközpontjába, majd elkobozta a 2019–2020-as időszak több mint 50 millió eurós átigazolási összegeivel kapcsolatos dokumentumokat. A vizsgálat alá vont ügyekben olyan játékosok átigazolása szerepel, mint Pjanic, Arthur és Danilo.

A meghamisított könyvelések ügye már október végén kipattant az olasz sajtóban, azóta ismert, hogy nem csupán a Juventus érintett az ügyben, hanem a helyes megfogalmazás szerint

a Juventus a legmélyebben érintett.

De az Atalanta, a Napoli és a Sampdoria ügyletei során is alapozódott meg gyanú.

A torinói ügyészség dossziét nyitott a CONSOB (az olasz piacfelügyelet, olaszul La Commissione nazionale per le società e la Borsa) és a COVISOC (az olasz labdarúgó-szövetség a klubok pénzügyi működését felügyelő bizottsága, olaszul La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) vizsgálata után, a Serie A-ban szereplő klubok szabálytalan tőkenyeresége ügyében.

Az olasz sajtó kitért arra is, hogy korábban is voltak hasonló ügyek, pénzügyi szabálytalanságok, emlékezetes eset a 2008-as, amelyben az AC Milan, az Internazionale és a Chievo volt érintett. A két milánói óriást nem találták bűnösnek, mivel konkrét kritériumok hiányában lehetetlen volt számszerűsíteni a profi labdarúgók átigazolásainak értékét. A Chievo azonban tíz évvel később hárompontos levonást kapott „a számviteli szabályok ismételt megsértése” miatt.

A La Gazzetta dello Sport és a Sportmediaset szerint a Juventus, mint az ügy leginkább érintettje, pénzbüntetést vagy pontlevonást kockáztat, de a büntetés szigorúbb is lehet, ha a nyomozók bebizonyítják, hogy a változtatások segítették a csapat bajnoki előmenetelét, szereplését.

Nem javítja a Juventus aktuális helyzetét, hogy nem ez a klub első „ügye”. A legemlékezetesebbek közül érdemes kiemelni a Calciopolit, a 2006-os botrányt, amelynek hozadékaként a friss világbajnokok és külföldi (szintúgy) világbajnokok köré épülő gárda teljesen szétesett, az olasz futball a bajnoki és kupasikerek alapján legsikeresebb klubját az első fokú ítélet alapján a Serie C1-be száműzték, majd a fellebbezés után a Serie B-be került.

A mostani helyzet súlyosságát jelzi a La Repubblica közlése, amely szerint Andrea Agnelli klubelnök két bizalmi embere arról beszélt egymással, hogy „Ennél csak a Calciopoli volt rosszabb”. A Juve egyébként menti a menthetőt. Közleményt adott ki, amelyben kinyilvánította, vezetői, munkatársai, alkalmazottjai együttműködnek a nyomozókkal, és bíznak abban, hogy tisztázzák álláspontjukat a klubot érintő pénzügyi vizsgálatban.

„A Juventus Football Club SpA („Juventus” vagy „Vállalat”) tudomásul veszi, hogy a Torinói Bíróság ügyészsége vizsgálatot indított a Társaság és néhány jelenlegi tisztségviselője (Andrea Agnelli, Pavel Nedved és Stefano Cerrato) ellen, a „Játékosok regisztrációs jogaiból származó bevételek” tárgyában – olvasható a Juventus közleményében. – A Társaság együttműködik a nyomozókkal és a CONSOB-bal, és bízik abban, hogy tisztázni fogja magát az őt érintő kérdésekben, mivel úgy véli, hogy a pénzügyi jelentések elkészítését szabályozó törvények és rendeletek szerint járt el, a számviteli elveknek megfelelően, összhangban a futballipar nemzetközi gyakorlatával és a piaci feltételekkel.”

A mostani napok a meghallgatásokkal, kihallgatásokkal is zajlanak. Kényszerű látogatást tett az ügyészségen Federico Cherubini sportigazgató és Maurizio Arrivabene vezérigazgató is. Cherubini korábban is a klubnál dolgozott már, de csak idén május végén vette át a Tottenham Hotspurhöz távozott Fabio Paratici posztját. Arrivabene még érdekesebb helyzetben van, hiszen bár a „berkeken belül volt”, 2012 óta a Juventus elnökségi tagjaként is tevékenykedett, 2014 és 2018 között a Ferrari csapatfőnökeként dolgozott, majd néhány nappal Cherubini előléptetése után kapott fontos szerepet a klubnál. Nyilván rengeteg információ és dokumentum birtokában vannak, de egyikük sem volt döntési helyzetben a Juventus ügyeiben a vizsgált időszakban.

Kihallgatják majd Cesare Gabasio ügyvédet is. Az idei év eleje óta ő a felelős a Juventus jogi ügyeiért. Cherubinihez és Arrivabenéhez hasonlóan ő is tájékozott a tényekről, de nem nyomoznak ellene.

Ellenben az ügyészség hamarosan meghallgatja Andrea Agnelli elnököt, Fabio Paratici volt sportigazgatót és Pavel Nedved alelnököt. Nyomozás folyik a jelenlegi vállalati és pénzügyi igazgató, Stefano Cerrato és Stefano Bertola, valamint a korábbi pénzügyi vezérigazgató, Marco Re ellen is.

A La Gazzetta dello Sport jelentése szerint Paolo Morganti titkár is a beidézettek között lesz, miként az U23-as csapatért felelős Giovanni Manna is, akit majd a pénzügyi kimutatásokban szereplő gyanús és nagyléptékű tőkenyereségről kérdeznek.

A CODACONS (az olasz fogyasztóvédelmi szervezet, olaszul Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) kapcsolatban áll a CONI-val, az Olasz Olimpiai Bizottsággal, az ország legfelsőbb sporthatóságával. Elnöke, Marco Donzelli nagyon eltökéltnek látszik.

„A vád nagyon komoly, egyszersmind sötét árnyat vet a legutóbbi bajnoki idényekre, azért is, mert az elmúlt években, 2020-szal bezárólag igazi Juventus-fölényt láttunk”

– mondta Donzelli a TMW szerint. – Ha kiderül, hogy a Juventus jogtalan előnyre tett szert a rivális klubokkal szemben, a szövetségnek és a piaci versenyhatóságnak be kell avatkoznia és szankcionálnia kell a bűnöst. Az egyéni felelősségre vonáson túl a klub sem mentesül a büntetés alól. Emiatt és szurkolók ezreinek védelmében panaszt fogunk benyújtani a versenyhivatalhoz és a szövetségi ügyészséghez, amelyben a Juventus a Serie B-be való kizárását, valamint a törvénytelen műveleteknek is tulajdonítható bajnoki cím visszavonását is kérjük.”

A torinói ügyészség le akarja zárni az ügyet még a karácsonyi ünnepek előtt.

Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Andrea Di Marco