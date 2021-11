Kevin De Bruyne koronavírusos

Kevin De Bruyne, a Manchester City belga válogatott labdarúgója elkapta a koronavírust, emiatt kihagyja csapata következő mérkőzéseit.

A manchesterieket irányító Josep Guardiola az együttes pénteki sajtótájékoztatóján közölte, hogy a támadó középpályás a belga válogatottnál töltött időben fertőződött meg.

A játékos a nemzeti csapatból visszatért Angliába, ahol most karanténban van, miután a szerdai tesztje pozitív lett. De Bruyne be van oltva a kórokozóval szemben, ám így is ki kell hagynia az Everton elleni vasárnapi bajnoki mellett a jövő szerdai, Paris Saint-Germainnel szembeni Bajnokok Ligája-mérkőzést is.

"Reméljük, a tünetei enyhék lesznek, mert ez esetben amint negatív lesz a tesztje, azonnal visszatérhet közénk és edzhet a csapattal" - reménykedett a katalán tréner.

A Manchester City a Premier League-ben második helyen áll, a BL-ben pedig vezeti csoportját.

Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Andreas Gebert