Visszavonul a sportszerű tettéről is ismert magyar játékos

A riói és az idei tokiói játékokon szerepelt magyar éljátékos szerdán reggel Facebook-oldalán közölte döntését.

"Talán ez az egyik legnehezebben megírt posztom. Nagyon hosszú időbe telt, hogy ki tudjam mondani, visszavonulok a profi sporttól. Egy szakasznak vége van, de mint minden más az életben, ez is egy fejlődési folyamat – áll 29. születésnapját csütörtökön ünneplő tollaslabdázó bejegyzésében, melyben arról is ír, hogy szeretne a civil életben is hasonlóan eredményesen helytállni, mint a sportban. – A szponzoraim, a csapatom, a csapattársaim, a szurkolók, a szövetség és a hozzám közel álló emberek mind hozzásegítettek ahhoz, hogy a pályafutásom során, két olimpián és nagyon sok világeseményen képviselhettem hazámat. Hatszor választottak meg a legjobb magyar női tollaslabdázónak és 21-szeres felnőtt országos bajnoknak mondhatom magam, ezek mind elképzelhetetlenek lettek volna csapat nélkül."

Sárosi a riói és a tokiói olimpián sem jutott tovább a csoportjából. Utóbbin a második mérkőzése előtt visszalépett részleges Achilles-ín-szakadás miatt.

Karrierje egyik legemlékezetesebb jelenete volt, amikor német ellenfelének elszakadt a meccs elején a cipője, nem volt nála tartalék, így fel kellett volna adnia az összecsapást, de Sárosi Laura kölcsönadta neki a saját tartalékcipőjét, pedig a mérkőzés a 2016-os olimpiai kvalifikáció szempontjából igen fontos volt. A német végül fordított és győzött, de a magyar tollaslabdázó kijutott Londonba.

A tokiói játékok másik magyar tollaslabdázója, Krausz Gergely október közepén jelentette be visszavonulását.

