Megverette csapattársát egy focista a rivalizálás miatt

A rendőrség szerdán őrizetbe vette a tavalyi női bajnokságban második Paris Saint-Germain válogatott labdarúgóját, Aminata Diallót, aki a gyanú szerint megverette csapattársát, Kheira Hamraouit, hogy az ne lehessen riválisa a közös posztjukon.

Az Origo a francia L'Equipe sportlap beszámolója nyomán azt írta, Diallo két férfit bérelt fel, akik még múlt hét csütörtökön kirángatták egy kocsiból Hamraouit, amikor a futballista két klub- és válogatottbeli társával (egyikük éppen a volán mögött ülő Diallo volt) egy vacsoráról tartott hazafelé, amit a PSG szervezett a játékosoknak. A maszkos támadók többször is eltalálták egy vascsővel a Hamraoui lábait.

A hírt a párizsi klub is megerősítette, és közleményben ítélte el az erőszakos cselekedetet, hangsúlyozva, hogy egyrészt mindent megtesznek sérült játékosuk mielőbbi gyógyulásáért, másrészt mindenben segítik a nyomozást.

A PSG női csapatának játékosa kedden 89 percet játszott a Real Madrid ellen 4-0-ra megnyert Bajnokok Ligája-meccsen, Hamraoui azonban nem volt a keretben.

PSG confirm women's midfielder Aminata Diallo was taken into police custody today 'following an attack on the club's players.'



She allegedly hired masked men to injure France and PSG teammate Kheira Hamraoui and remove her from competition for playing time, per @lequipe pic.twitter.com/o4QmcPlEXg