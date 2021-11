Rövid pályás Eb: a teljes úszóküldöttségnek házi karanténba kell vonulnia

A múlt héten Kazanyban rendezett rövid pályás úszó Európa-bajnokságról hazaérkező magyar küldöttség három tagjának is pozitív lett a koronavírus gyorstesztje, így a teljes delegáció házi karanténba került.

A szövetség (MÚSZ) keddi tájékoztatása szerint a tatár fővárosban először Burián Katalin tesztje hozott pozitív eredményt, amiért őt már kint elkülönítették, és nem is utazhatott haza a csapattal. Az ezután Kazanyban elvégzett tesztek mindenki másnál negatív eredménnyel zárultak, ugyanakkor a hétfői hazaérkezést követően többeknél is tünetek jelentkeztek, majd a délután és este folyamán elvégzett gyorstesztek közül három is pozitív eredményt hozott.

A MÚSZ vezetői az egészségügyi stábbal, így Merkely Bélával konzultálva azt a döntést hozták, hogy a kazanyi delegáció valamennyi tagjánál PCR-tesztet végeztetnek – a mintavétel mindenkinél a megadott tartózkodási helyen történik –, a hazatéréstől számított 72 órán belül kettőt, és csak a negatív eredmények birtokában oldható fel a házi karantén-kötelezettség.

Mindez azt is jelenti, hogy

az érintett versenyzők és edzők csak a második negatív teszt után csatlakozhatnak a Kaposváron csütörtöktől vasárnapig esedékes rövid pályás országos bajnokság mezőnyéhez,

így annak első napján semmilyen formában nem vehetnek részt.

A MÚSZ ugyanakkor értesítette valamennyi résztvevő egyesületet, hogy az országos bajnokságon a korábbi eseményekhez hasonlóan ismét kötelező lesz a maszkhasználat és a távolságtartás valamennyi résztvevőnek.

