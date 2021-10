Wladár Sándor: nem kell, hogy jó kapcsolat legyen edző és tanítványa között

Pénteken a Duna Arénában, az úszó világkupán búcsúzhatnak a szurkolók a négyszeres olimpiai ezüst- és kétszeres bronzérmes, kétszeres világbajnok Cseh Lászlótól.

A Magyar Úszó Szövetség elnöke szerint fontos megköszönni a legjobbaknak a rendkívül eredményes pályafutásukat.

"Én annak idején nem lettem elbúcsúztatva, de egy Darnyi Tamást, egy Egerszegi Krisztinát sem méltattak egy szóra sem, amikor abbahagyta a pályafutását, de lehetne folytatni: Czene Attila, Szabó Joe..." - sorolta az úszóelnök a pénteki esemény kapcsán.

A stílusváltás - mint felidézte - 2018-ban következett be, amikor Debrecenben elbúcsúztatták Gyurta Dánielt, most köszönősorok, levelek és műsor is vár Cseh Lászlóra, akire úgy kell visszagondolni, hogy "a magyar úszósport ott volt mellette, és ott is marad".

Cseh László a napokban a Képes Sportnak hosszabb interjút adott, amelyben feltáróan nyilatkozotott korábbi edzőjével Turi Györggyel való, konfliktusokkal terhelt kapcsolatáról.

A cikket többször is elolvasta Wladár Sándor.

"Szerencsésebb lett volna ezeket akkor elmondani, amikor az edzőváltás történt, de mégiscsak

a krónikások számára ez egy érték.

Benedek Tibor kapcsán is olyan interjúkat találunk, amelyek példát mutathatnak az utódoknak. Cseh Laci olyanokat mondott, amik fájhattak Turi Györgynek, de a krónika számára mindenképpen jó, hogy leírták" - értékelt a sportvezető.

Ennek kapcsán részletesebben is beszélt az ideális edző-tanítvány kapcsolatról.

"Most azt gondolja mindenki, hogy Késely Ajna és Bernek Péter barátok. Nem kell, hogy barátok legyenek, a barátság nem jó hajtó-, motiváló erő. Nem kell, hogy jó, harmonikus kapcsolat legyen. Elmondta már mindenki, Hosszú Katinka, Darnyi Tamás, Milák Kristóf is, hogy mennyi nehézséggel küszködik, de ez a siker titka, hogy van motiváló erő, megfogalmazható kritika.

Széchy Tamás annak idején amit szívesen csináltunk az edzéstervben, azt másnap leszedte.

Ezt nem lehet szeretni! Cseh Laci sokszor elmondta, hogy mennyire szeret úszni, valószínűleg ő egy különlegesség, de megfulladni nap mint nap nem egy vidám dolog. A siker és az eredmény kulcsa általában az, amikor valamilyen konfrontáció történik."

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt