Lezárult az úszószövetségi vizsgálat Turi Györggyel szemben

Sajtótájékoztatót tartott a Magyar Úszószövetség Turi György ügyében arról a vizsgálatról, amely azután vált szükségessé, hogy a sajtóban számos sportoló arról nyilatkozott, az elmúlt évtizedekben a Kőbánya SC edzőjeként Turi György erőszakosan bánt velük, megtörésüket próbálta elérni, megszégyenítette őket, összességében kifogásolt módszerekkel élt.

A szövetség számtalan érintettet meghallgatott és jelentést is tett a Magyar Úszószövetség szakmai alelnöki címéről már a botrány hatására lemondó Turi György ügyéről. A nyilatkozókon kívül a bizottság figyelembe vette Szepesi Nikolett Eb-bronzérmes úszó 2013-as Én, a szexmániás című könyvében foglaltakat, illetve az erre érkezett kiálló sportolói reakciókat Turi György mellett, valamint azt is, hogy az egyes cselekmények mikor történhettek, ezek elévülési ideje okán; a jelentést – amelyet a Magyar Úszószövetség teljes egészében nyilvánosságra hozott – most többségi állásfoglalással fogadta el a MÚSZ elnöksége,

Turi Györgyöt nem találták bizonyíthatóan vétkesnek.

A jelentésben szereplő megállapítások:

Turi György a nyolcvanas évektől rendszeresen alkalmazhatta a testi-lelki bántalmazás eszközét, ám azóta ez egyre csökkenő mértékű

bántalmazásból fakadó sérülésekről a meghallgatott sportolók nem számoltak be

az edző rendszeresen okozott "verbális kárt", káromkodott, ordibált, és számos nyilatkozó számolt be arról, hogy szakemberhez kellett fordulnia a történtek feldolgozásához

és számos nyilatkozó számolt be arról, hogy szakemberhez kellett fordulnia a történtek feldolgozásához lány/női sportolók esetében többször előkerült a menstruáció vagy a testtömeg miatti verbális megalázás, ami esetenként táplálkozási zavarhoz is vezetett

eredménytelenség esetén számos sportoló érezte magát cserben hagyva az edző által

Turi György ugyanakkor számos sportolót anyagilag támogatott, és többen beszámoltak egyfajta apa-gyermek kapcsolatról vele kapcsolatban

Turi György a nyilatkozatokban fellelhető esetek napvilágra kerülése után bocsánatot kért, illetve a szövetségi pozícióiról is lemondott.

A bizottság tényszerűen nem látta igazoltnak, hogy szexuális zaklatás történt, amint az egy-egy nyilatkozatban olvasható, az időbeni távolság miatt számos eset kivizsgálására már nincs lehetőség, ugyanígy nem állapítható meg az sem, hogy a Kőbánya SC közelmúltban elhunyt masszőre állítólagos szexuális zaklatásairól tudott volna, azokat eltussolta volna.

A bizottság még azt is észlelte, hogy egyes szülők még sportolói gyermekeikkel kapcsolatban még kérték is Turi Györgyöt, hogy "bánjon keményen a gyerekkel".

A jelentés úgy látja, a túlterhelés, a rossz kommunikáció az, ami a közelmúltig megmaradhatott, ez azonban nem von magával további jogi következményeket.

Bohus Richárd, az úszószövetség sportolói bizottságának vezetője, vb-bronzérmes úszó a tájékoztatón kijelentette, maga kiskorától jár pszichológushoz, de nem kizárólag az uszodai világ miatt,

"egy-egy ordibálás belefér" szerinte, a lelki terror viszont nem,

azt pedig érthetőnek nevezte, hogy "mindenki a legjobb akar lenni".

Wladár Sándor, a szövetség elnöke közölte, a Magyar Úszószövetség tudomásul veszi Turi György lemondását a szövetségi pozíciókról. Kifejezte, az elnökség mások helyett is sajnálatát fejezi ki az érintettek felé, és megkövet mindenkit, valamint minden segítséget megad a károk felszámolásához, a MÚSZ pedig szigorítja az edzői papír megszerzésének feltételeit.

Kérdésre válaszolva Wladár Sándor kijelentette,

Turi György további munkásságáról a Kőbánya SC hivatott dönteni.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás