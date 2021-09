Kapás Boglárka elmondta a véleményét Milák Kristóf döntéséről

Pályafutása leghosszabb szünete, két hónap pihenés után most kezdte újra az edzéseket Kapás Boglárka. Mint fogalmazott, évről évre nehezebb újra belevágni a felkészülésbe, és most is jó néhány hét lesz, mire visszarázódik a munkába. A tervek szerint novemberben versenyez először az ISL-sorozatban, és rajthoz áll a rövid pályás világbajnokságon is.

Az igazi újdonságot viszont az jelenti, hogy edzője, Virth Balázs csoportja jelentősen kibővült az utóbbi hetekben, csatlakozott Illyés Laura, Márton Richárd, Milák Kristóf és Zombory Gábor is, így öt válogatott úszó dolgozik mostantól együtt.

"Nagyon örültem neki, amikor Balázsi hívott, és egyesével közölte a neveket, kik jönnek. Minden név után nagyon boldog voltam, mert én már régóta vágytam arra, hogy legyen legalább egy csapattársam, de minél több, annál jobb. Az úszásnál mégiscsak jobb az, ha vannak az ember mellett, mert eléggé monoton sportág önmagában, és egy kicsit fel tudja dobni a mindennapokat, ha úsznak és küzdenek az ember mellett mások is" – mondta a világbajnok úszónő, aki már nagyon várja, hogy egy csapatként eddzenek, edzőtáborozzanak vagy versenyezzenek.

Ugyanakkor úgy véli, sok mindent nem fog változtatni az új felállás, a kiemelt médiafigyelem Milák Kristófra és Virth Balázra fog irányulni, mert mindenki kíváncsi arra, hogy mi alakul ki a kettejük munkakapcsolatából.

"Ha már mindenképpen el akart jönni Kristóf Selmeci Attilától, akkor Balázs elég jó megoldás,

és majd meglátjuk, hogy milyen lesz a közös munka" – tette hozzá Kapás Boglárka.

