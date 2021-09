Hiába ment Párizsba, már nem Messi a legjobban kereső focista – itt az új rangsor

Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is klubot váltott a nyáron, a portugál a Juventustól szerződött a Manchester Unitedhez, míg az argentin a Barcelonától a Paris Saint-Germainhez, de a Forbes kereseti listáján helyet is cseréltek. Ezúttal Ronaldót hozta ki a lap a legtöbb pénzt kereső futballistánk – és egyébként a sportolók között is –, bruttó 125 millió dolláros bevétellel, amiből 70 milliót kap fizetésként, illetve aláírási bónuszként. A többi kereskedelmi és reklámbevétel, ebben csak Roger Federer (90 millió dollár), LeBron James (65) és Tiger Woods (60) előzi meg.

A pénzügyi gondokkal küzdő Barcelonát elhagyó Messi elvesztette első helyét, de azért csődbe nem megy: 110 millió dollár az összbevétele, ebből 75 milliót áll új klubja, a PSG, a többit a szponzorai dobják össze. Tehát azzal nyugtathatja magát, hogy szigorúan a fizetést nézve még mindig ő a legjobban fizetett futballista.

A PSG egyébként a rangsor első négy helyezettjéből hármat ad, hiszen Messi után két csatártársa, a brazil Neymar (95) és jelentős lemaradással a francia Kylian Mbappé (43) következik. Érdekesség, hogy az első tízbe egy nem Európában játszó futballista tudott bekerülni: a 37 évesen a japán Vissel Kobében levezető Andres Iniesta hetedikként több bevételt könyvelhet el, mint Paul Pogba vagy Eden Hazard.

Az első tíz összbevétele 585 millió dollárra emelkedett a tavalyi 570 millióról, ebből a fizetés és a prémium 415 milliót tesz ki, ez 2,6 százalékos emelkedés 2020-hoz képest, ami érdekes fejlemény, amikor a klubok többsége éppen a koronavírus-járvány okozta gazdasági válsággal küszködik.

Név Klub Nemzetiség Bevétel (millió dollár) Cristiano Ronaldo Manchester United portugál 125 Lionel Messi PSG argentin 110 Neymar PSG brazil 95 Kylian Mbappé PSG francia 43 Mohamed Salah Liverpool egyiptomi 41 Robert Lewandowski Bayern München lengyel 35 Andrés Iniesta Vissel Kobe spanyol 35 Paul Pogba Manchester United francia 34 Gareth Bale Real Madrid walesi 32 Eden Hazard Real Madrid belga 29

