Férfi kézilabda BL - Döntetlennel kezdte az új idényt a Szeged

A magyar bajnoki címvédő Szeged 25 évvel ezelőtt mutatkozott be a BL-ben, amelyben a mostani 19. idénye, és ez volt a 217. mérkőzése.

Eredmény, csoportkör, 1. forduló, A csoport:

Montpellier HB (francia)-Pick Szeged 29-29 (14-15)

lövések/gólok: 45/29, illetve 46/29

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 8/7

kiállítások: 8, illetve 2 perc

A szegediek - akik közül csak a horvát Luka Stepancic hiányzott - nagy lendülettel és három góllal kezdtek, hat perc után pedig már 6-1 volt az állás a javukra. A franciák ezt követően felvették a játék ritmusát, egy 5-1-es sorozattal felzárkóztak, majd edzőjük, Patrice Canayer 9-6-nál időt kért. Ennek hatására még hatékonyabban védekezett és pontosabban támadott a Montpellier, kihasználta ellenfele védelmi hibáit, és a 24. percben egyenlített (11-11). A vezetést ekkor még nem tudták átvenni a hazaiak, mert Juan Carlos Pastor időkérése után ismét ellépett kettővel a Szeged, amely a szünetben 15-14-re vezetett, de ehhez Mikler Roland bravúros védései is kellettek.

A második félidő kilencedik percében vezetett először a házigazda (19-18), amely védekezésben és támadásban is tovább javult. Pastor ismét időt kért, majd az egyik kapuban Mirko Alilovic váltotta Miklert, a másikban pedig az ex-szegedi Marin Sego helyére Kevin Bonnefoi állt be. A kétszeres BL-győztes Montpellier többször is ellépett két találattal, Bonnefoi több bravúrt is bemutatott, így négy és fél perccel a vége előtt már 29-26 volt az állás a hazaiak javára, akik azonban ezt követően már nem szereztek újabb gólt.

A hajrában kapusa - a visszatért Mikler - lecserélésével létszámfölényes támadójátékra állt át a vendégcsapat, amelynek sikerült egyenlítenie. Mikler két lövést is védett, ám Dean Bombac nem tudta kihasználni mindezt, mert nem talált be az üresen hagyott hazai kapuba.

Az utolsó támadást a franciák vezethették, és mivel Mikler két másodperccel a vége előtt is hárított egyet, a Szeged ponttal távozhat Franciaországból.

A mezőny legeredményesebb játékosa Sebastian Frimmel, a magyar csapat osztrák balszélsője volt nyolc góllal, szerb csapattársa, Bogdan Radivojevic ötször talált be. A házigazdáknál heten is három góllal zártak. Mikler Roland tíz védéssel járult hozzá a pontszerzéshez.

A két csapat 12. egymás elleni tétmeccsén öt-öt győzelem mellett másodszor született döntetlen.

A Telekom Veszprém csütörtökön 18.45-től a francia Paris Saint-Germaint fogadja a BL csoportkörében, a Szeged pedig jövő szerdán a PPD Zagreb csapatát látja vendégül a második fordulóban.

Nyitókép: Sebastian Frimmel, a Pick Szeged játékosa (b) és Marin Sego, a Montpellier HB kapusa a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében Montpellier-ben 2021. szeptember 15-én. MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo