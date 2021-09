Verstappen és Hamilton egymást lökte ki - képek

A monzai versenyen Lewis Hamilton kerékcsere után jött vissza a pályára, Lando Norris és Max Verstappen közé. A McLaren elment mellette, a hollanddal nagyot küzdött, és egyikük sem vette vissza a gázt.

Az agresszív csatának az lett a vége, hogy a két autó összeütközött és kiesett. Verstappen hátsó kereke ráadásul felemelkedett és közel volt a brit fejéhez.

Race stewards will be reviewing the Hamilton/Verstappen incident after the race ?



