Játékosreakciók a magyar-andorrai után - "Ez szörnyű volt"

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte Andorrát szerda este vb-selejtezőn.

A csapatkapitány Szalai Ádám az M4 Sportnak a mérkőzés után "nem akart nagyon őszinte lenni", ezért csak annyit mondott, játékuk "egyszerűen szörnyű volt".

Megköszönte a szurkolóknak, hogy kilátogattak a meccsre, és valójában az egyetlen öröm a három pont megszerzése.

Szalai Ádám nem edzhetett együtt a válogatott társakkal az elmúlt 5 napban koronavírus-gyanú miatt, így lépett pályára.

Botka Endre megérezte, hogy gólt szerez, de nem tudja megmondani, 2-0 után miért alakult így a mérkőzés.

"Az első félidőben teljesen uraltuk a meccset és nem éreztem, hogy veszélyesek tudnának lenni. A második félidőben mintha megzavarodtunk volna az egy-két eladott labdától, kapkodóvá váltunk."

Szerinte ki lehet jutni a vb-re, innentől viszont az összes meccset nyerni kell - például Lengyelországban és Angliában is.

Schön Szabolcs szerint a csapat az első gól után azt hitte, megvan a meccs. De most már pozitívan áll a folytatáshoz, és még ő is bízik a második hely megszerzésében, amelyre jelenleg már Lengyelország mellett Albánia is esélyesebb Magyarországnál.

Szoboszlai Dominik azt mondta, az elmúlt 2-3 meccsen nem az igazi Szoboszlai Dominikot látták, türelmet kért a szurkolóktól, amíg 8 hónap kihagyás után újra a régi lesz.

"Vissza fogok térni" - ígérte. "Innen már csak felfelé van."

A szurkolóknak megköszönte a folyamatos buzdítást.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás