Cristiano Ronaldo búcsúzóul még megríkatta a torinóiakat

Mint azt az Infostart is megírta, az ötszörös Aranylabdás portugál futballista visszaigazolt korábbi angol klubjához, a Manchester Unitedhoz.

Három év után intett búcsút a Juventusnak, az Instagramon egy videó kíséretében közre adott utolsó üzenete a torinóiaknak igen megható lett:

„Ma csodálatos klubot hagyok el, Olaszországban a legnagyobbat és biztosan Európa egyik legnagyobb klubját. Szívem-lelkem a Juventusnak adtam, mindig imádni fogom Torinót. A szurkolók mindig tiszteltek, én azzal igyekeztem ezt meghálálni, hogy minden meccsen, minden szezonban, minden sorozatban értük küzdöttem. Visszanézve mindannyian megállapíthatjuk, hogy nagyszerű dolgokat értünk el, nem mindent, amit akartunk, de gyönyörű történetet írtunk együtt.

»Juve, storia di un grande amore

Bianco che abbraccia il nero

Coro che si alza davvero

Juve per sempre sara…«

Mindig is egy leszek közületek. Ti most már részei vagytok a történetemnek, mint ahogy én is érzem, hogy én is a tiéteknek. Olaszország, Juventus, Torino, Juve-szurkolók, örökké a szívemben őrizlek benneteket.”

A „nem mindent, amit akartunk” alighanem arra utal, hogy a BL-győzelem nem jött össze, de így is összesen 101 góllal segítette a torinóiakat két bajnoki címhez és egy Olasz Kupa-győzelemhez.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Cristiano Ronaldo (@cristiano) által megosztott bejegyzés

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell