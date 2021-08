Mourinho még világrekorder, de Guardiola közelít

Az angol válogatottban is szerepelt Tammy Abraham a nyár legdrágább igazolása Olaszországban. A középcsatár negyvenmillió euróért érkezett az AS Romába, egy hármas manőver részeként: az Internazionale eladta Romelu Lukakut a Chelsea-nek, a helyére került a lejárt szerződésű Edin Dzeko az AS Romából. A bosnyák csatár pótlására a rómaiak megvették a tavasszal BL-t nyert Tammy Abrahamet.

További érdekes átigazolásokkal is kitűntek a Farkasok, ezek egyike az üzbég válogatott Eldor Somorudov megszerzése, a Genoának a csatárért kifizetett 17,5 millió eurós összeg a legmagasabb, amelyet az elmúlt három évben ázsiai játékosért adtak Európában. A bordó-sárgák leigazolták még a veterán portugál kapust, Ruí Patriciót a Wolverhamptontól, az uruguayi Matías Vinát a Palmeirastól, Roger Ibanezt az Atalantától és Bryan Reynoldsot az FC Dallastól. Összesen 97,75 millió euróért vásároltak, s gyakorlatilag nem adtak el játékost, aki távozott – mint Dzeko, vagy a korábban kölcsönben a PSG-ben szerepelt Florenzi – ingyen, vagy kölcsönbe ment.

A vezetőedzői posztra José Mourinho került, aki 2010 után dolgozik ismét a Serie A-ban. A Tammy Abrahamért kifizetett összeg még az ő pályafutásában is jelentős tétel, öt játékosa érkezett korábban soros klubjához. (Pogba 105 millió euró, Lukaku 84,7, Sevcsenko 46, Matics 45, Mhitarjan 42, az ukrán sztár a Chelsea-hez, a többiek a Manchester Unitedhez igazoltak.)

A Special One az elmúlt húsz esztendőben 1 milliárd 684 millió eurót költött játékosvásárlásra, mindez klubonként a következőképpen oszlott meg: Uniao Leiria 0,1, FC Porto 25,8, Chelsea 765,7, Internazionale 154,6, Real Madrid 167,5, Manchester United 349,7, Tottenham Hotspur 135,9, valamint AS Roma 97,75. Ez utóbbi szám még augusztus 31-ig, aztán a következő átigazolási időszakban, növekedhet.

Mourinho egyelőre világrekorder az edzők között az elköltött összegeket tekintve, de nagyon megközelítette őt Pep Guardiola, aki 1 milliárd 588 millió eurót költött eddig. Amennyiben a City valóban megszerzi Harry Kane-t a következő napokban, a katalán edző megelőzi Mourinhót.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás