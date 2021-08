Már meg is lehet Lionel Messi új klubja

Összeállhat a Messi, Mbabbé, Neymar álomcsatársor Párizsban – egyöntetűen erről írnak a spanyol és a francia lapok az után, hogy csütörtökön az FC Barcelona hivatalosan bejelentette, nem köt szerződést a hatszoros aranylabdással, így a klub nélküli támadó ingyen elszerződhet bárhová.

Persze korlátozott az a kör, amelyik meg tudja fizetni Messit, és hajlandó is eurótízmilliókat áldozni a 34 éves futballistára. Mióta tudni lehetett, hogy távozhat Barcelonából, két klubot emlegettek célpontként, mindkettő tehetős arab tulajdonosokkal a háttérben szállhatna versenybe érte. Az egyik a Manchester City, ahol nemcsak Messi korábbi kedvenc edzője, Pep Guardiola dolgozik, hanem a klub vezetésében is több katalán szakember a döntéshozó, ám mégsem őt választották: a City már 117 millió eurót költött erősítésre a nyáron, és megvásárolta Jack Grealisht.

"Mi Grealish-t választottuk, övé lesz a 10-es mez, benne bízunk, és Messi nincs a terveinkben"

– nyilatkozott Guardiola.

Így – noha közben felbukkant a BL-győztes Chelsea is a lehetséges célpontok között – tulajdonképpen csak a PSG maradt versenyben. A madridi Marca szerint már csütörtök este beindult a párizsi klubnál a gépezet, azonnal felvették a kapcsolatot Joger Messivel, a csatár apájával és egyben ügynökével, aki eddig minden megkeresést elhárított, és csak a Barcelonával tárgyalt. A kapcsolatfelvételt megerősítette a párizsi csapat egyébként argentin szakvezetője, Mauricio Pochettino is, "lehetőségként" utalva Messi szerződtetésére, amin "a klub már dolgozik".

A hírek szerint Messit érdekli a párizsi projekt – BL-t akarnak nyerni minden áron, akárcsak a pályafutása vége felé járó argentin –, együtt játszhat ismét Neymarral, ráadásul a PSG-nek ehhez el sem kell adnia a szerződéshosszabbításról egyelőre nem tárgyaló Kylian Mbappét, azaz összeállhat a világ vélhetően legerősebb támadósora.

A pénzügyi szabályokat azonban Párizsban is be kell tartani, ezért legalább 180 millió euró értékben kívánnak játékosokat értékesíteni (miközben már szerződtették Donnarummát, Wijnaldumot vagy Achraf Hakimit), és távozhat Icardi, Sarabia, Herrera, Keylor Navas, Sergio Rico, Kehrer, Danilo vagy Kurzawa is, de még a frissiben hosszabbító Di Maria is elgondolkodhat, hogy ilyen konkurencia mellett marad-e a PSG-ben.

Közben Barcelonában sem csitulnak a kedélyek, a katalán Sport szerint szurkolók egy csoportja az edzőközpontnál várta a játékosokat, és

Antoine Griezmann érkezésekor azt kiabálták: Messi miatta ment el.

Ami tény, a francia most már a legjobban fizetett tagja a Barcelona keretének.

Nyitókép: Yoan Valat