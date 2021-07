Teljes jogú olimpiai sportág lett a kick-box és még öt másik sport is

A szervezet a végrehajtó bizottság korábbi javaslatára szavazta meg a teljes jogú tagságot a kick-box és további öt sportág nemzetközi szövetsége számára. A Magyar Kick-box Szakszövetség elnöke, Galambos Péter szerint mindez hatalmas elismerés - adta hírül az MKBSZ.

"Ez a sportágunk történelmének legfontosabb napja" - reagált a hírre Roy Baker, a WAKO elnöke, aki online vett részt a NOB ülésén. Az ír sportvezető felidézte, a sportág hosszú utat tett meg, hogy eljöhessen ez az ünnepi pillanat.

"Az elmúlt időszakban, úgymond, beengedtek bennünket az olimpiai játékok előszobájába, most pedig már bent vagyunk a szobában is. Óriási lehetőség ez, de tisztában kell lenni azzal is, hogy még rengeteg munka vár ránk, és újabb hosszú áll előttünk. Ahhoz, hogy egyszer mi is bemutatkozhassunk egy olimpián, hibátlanul kell teljesítenünk" - nyilatkozta a hazai szövetség elnöke.

Az amerikai eredetű kick-box kapcsán fel szokott vetődni, hogy a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokon mutatkozhat be a programban. Galambos Péter elárulta, ezzel kapcsolatban már egy ideje folyik a lobbitevékenység, amelynek a teljes jogú tagság volt az egyik feltétele, és ez most teljesült.

A kick-boxon kívül teljes jogú olimpiai sportág lett

a torna, az akrobatika és a tánc elemeit ötvöző cheerleading,

a muaythai,

a cselgáncsot és a szabadfogású birkózást kombináló szambó,

a curlinghez hasonló icestocksport és

a hálós végű bottal játszott csapatsport, a lacrosse is.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás