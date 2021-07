Tele van energiával Tokió előtt Kopasz Bálint

Nagyon jó formában érzem magam - mondta Kopasz Bálint, aki úgy készül az olimpiára, hogy június elején 500 és 1000 méteren is megnyerte az Európa-bajnokságot. Úgy érzi, ez lendületet és plusz motivációt is adott neki ahhoz, hogy ebből még jobb formát is kihozzon.

A 24 éves kajakozó szerint biztató a dinamikus forma Tokió előtt, bár azt elismerte, hogy az Eb-n három nagy riválisa, köztük Varga Ádám sem indult, velük az ötkarikás játékokon kell majd számolnia.

“Az elmúlt hetekben mutatott forma az edzéseken is nagyon jó volt. Mentálisan friss vagyok, a topon vagyok, tele energiával, haaz edzéseket nézzük és az azzal kapcsolatos tevékenységeket. Most csak ez kell az olimpiára. Erre koncentrálok maximálisan, nem tereli ez semmi más a figyelmemet” - fejtette ki.

Kopasz Bálint kiemelte: a fókusz továbbra is rendben van nála, és nagyon várja az olimpiát. Tavaly csak két versenyen indult, és nem lehetett tudni, hogy mit hoz a jövő, de most motiváltan tekint Tokióra.

Az új szabályok értelmében egy nemzetből két versenyző is indulhat, így 1000 egyesben Varga Ádám is ott lesz a mezőnyben.

“Ez speciális olimpia lesz ebből a szempontból, és nagyon örülök, hogy Ádám is ott lesz 1000 méteren. Ez különlegesség, azért is örülök, mert ha valamelyikünkkel történik valami, akkor ott lesz a másik, és remélhetőleg majd szép eredményt tud elérni” - mondta Kopasz Bálint, aki nem úgy tekint Varga Ádámra, mint a külföldi riválisokra, hanem versenytársként.

A Győr versenyzője arról is beszélt, hogyan készül a szigorú tokiói szabályokra.

“Nagyon merev olimpia lesz és nagyon kell figyelni mindenre. Nem lesz kijárkálás, plázázás., hanem a hotel és az edzéshelyszín között lehet csak közlekedni. Nekem ez igazából jó is, hiszen az elmúlt években én mindig így készültem, lemondtam minden másról, az egyéb kirándulásokról, kikapcsolódásról, úgyhogy ez különösebben olyan nagy kihívást nem fog jelenteni számomra.”

