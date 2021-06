Súlyos bejelentést tett Rafael Nadal

A világsztár bejelentette, hogy döntését a csapatával történő megbeszélés után hozta meg.

"Úgy döntöttem, hogy nem veszek részt az idei wimbledoni bajnokságon és a tokiói olimpián – írta Nadal a Twitteren. – Soha nem könnyű döntést hozni, de miután hallgattam a testemre és beszéltem a csapatommal, megértettem, hogy ez a helyes döntés."

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 17, 2021