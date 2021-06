Történelmi futballmeccsre készül Finnország

„Most kezdődik. Ma van a várva várt pillanat, amikor Finnország végre a nemzetközi futballcsalád tagja az egyik legnagyobb színterén: a labdarúgó Európa-bajnokságon. Eszméletlen pillanat lesz. Nem csoda, hogy a szurkolóknak már elfogynak a szavai, hogy elzengjék az előttünk álló pompát” – így kezdődik a legnagyobb finn napilapban, a Helsingin Sanomatban Ari Virtanen vezércikke. Az apropó világos: a finn válogatott először játszik világ- vagy Európa-bajnokságon mérkőzést.

Alighanem azt élik most meg, amit a 21. század magyar szurkolói öt éve, Franciaországban: valóra vált az, amiről legfeljebb csak álmodoztak, amiben talán reménykedni mertek. Markku Kanerva válogatottja kijutott az Eb-re, s ebben természetesen szerepe van a létszámnövelésnek is, de ismerjük el: a finnek nagyon jól szerepeltek 2018 őszén a Nemzetek Ligájában – éppen a magyar válogatottat előzték meg –, s aztán 2019-ben az Európa-bajnoki selejtezőkön is, hazai pályán csak az olaszoktól kaptak gólt.

Nyilván lehetne azon polemizálni, hogy akadtak a finn futballnak a mostaniaknál is nagyobb egyéniségei (Jari Litmanen és Sami Hyypiä elsősorban), de minek: ez a generáció jutott ki az Európa-bajnokságra. A keret minden tagja – az ír édesapától és finn édesanyától származó Daniel O'Shaughnessy kivételével – külföldi klub játékosa. A legtekintélyesebb Teemu Pukki, a Norwich City csatára, 90 meccsen 31 gólt szerzett eddig, a finn örökranglistán már csupán Jari Litmanen előzi meg.

Nikolai Alho az MTK játékosa, ketten, Pyry Soiri és Joni Kauko az Esbjerg csapatában, tehát dán klubban futballoznak.

A dánok október eleje óta csak egyszer, a belgáktól kaptak ki, idén egyetlen döntetlen rontja a makulátlan mérleget, egy a németek elleni, innsbrucki mérkőzés. Az ottani sajtó szerint a minimális elvárás a csapattal szemben a csoportból való továbbjutás, egyébként mind a három mérkőzésüket, még az oroszok elleni csoportzárót is Koppenhágában, a belvárosban lévő Parken Stadionban rendezik.

Ahogyan azt 1984 óta megszokhattuk a nagy tornákra eljutott dán csapatoknál, a legjobbak külföldi klubokban játszanak, mint például Kasper Schmeichel (az Európa-bajnok Peter Schmeichel fia, a Leicester City kapusa), Christian Eriksen (Internazionale), Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Simon Kjær (AC Milan), Martin Braithwaite (Barcelona) és Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham).

A koppenhágai „északi rangadó” 18 órakor kezdődik.

Nyitókép: MTI/EPA/Photolure/Hajk Baghdaszarján