Pénteken DigitalTesiLIVE! – A 21. század testnevelésórája

Június 11-én, pénteken az Európai Unió tagállamaiból bárki becsatlakozhat és részt vehet a DigitalTesiLIVE! program keretén belül elérhető innovatív online testnevelésórákba. A Digitális Jólét Program három különböző magyar városból, három magyar iskolából közvetít online testnevelésórákat labdarúgás, kézilabda és kosárlabda sportágakban, egyedülálló módon, valósidejű sportanalitikai adatokkal kibővítve.

Az iskola utolsó hetében megszervezett, rendhagyó online testnevelés órához bárki csatlakozhat az ország bármelyik iskolájából. A DigitalTesiLIVE! 2021. június 11-i programja iránt az EU tagállamaiból is nagy érdeklődés mutatkozik, ezért nemcsak magyar nyelven, hanem angol alámondással is követhető lesz a testnevelés óra. A diákok valós időben részt is vehetnek az órákon, amelyek több kamera közvetítésében, streamingszolgáltatás révén jutnak el a végső felhasználókhoz.

A program azonban nem csak egy „egyszerű” streamingszolgáltatás, hanem módszertani bemutató is a testnevelés digitális támogatásának illusztrálására. A testnevelési órák felépítésükben követik az európai gyakorlatot, mozgásanyaguk nem tartalmaz olyan elemeket, amelyeket a testnevelők vagy a tanulók már ne ismernének, illetve ne végeztek volna korábban. A 45 perces órák egyediségét a főrész játékos gyakorlatai adják.

Az iskolák előzetesen a https://digitaltesilive.eventcloud.hu/registration.html felületen tudnak regisztrálni. A diákok a testnevelési órákon szokásos sportruházatban sportolhatnak, a részvétel semmilyen különleges előképzettséget, képességet, tehetséget, korábbi felkészítést nem igényel, ugyanis a terhelést a testnevelők a 13-14 éves gyerekekre optimalizálták, de fiatalabb korosztályok bejelentkezése esetén a mozgásanyag életkornak megfelelő könnyített végzésére is lehetőség nyílik; a cél az örömteli, felszabadult mozgás, élménysportolás és közösségi érzés erősítése.

A program a Digitális Jólét Program keretében működő Digitális Sport Tudásközpont, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az Európa Tanács együttműködésének eredményeként valósul meg.

Az online testnevelés órákat a Digitális Jólét Program honlapján ITT lehet élőben követni.

A program

9.00 – kézilabda, Győr, Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, AMI, Gimnázium és Kollégium

10.00 – kosárlabda, Budapest, Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium

11.00 – labdarúgás, Debrecen, Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma

Nyitókép: digitalisjoletprogram.hu