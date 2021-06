Valter Attila: ha minden évben jobb leszek, el kell jutnom a világ elitjébe

A 22 éves magyar kerékpáros idén három napig hordhatta az összetettbeli éllovasnak járó rózsaszín trikót a világ egyik legrangosabb háromhetes versenyén, amelyet a 14. helyen zárt. A trikót már bekereteztette, de a fejében még nem sikerült rendet raknia.

"Igyekszem tényleg felfogni, hogy mi történt, de nagyon nehéz. Ez egy sokkos állapot, a Tour de Hongrie sokkal jobban örültem láthatóan, mert az egy feldolgozható siker volt, azt viszont

elég nehéz feldolgozni, hogy a világ egyik legnagyobb sporteseményének a vezető szerepébe lépni ilyen fiatalon és első magyarként"

– mondta az InfoRádióban Valter Attila. Hozzátette, idő kell ehhez, de azt se bánja, ha évekig tart, hiszen minden egyes nap újra lehet gondolkodni rajta.

Sokan kérik, hogy meséljen a Girón szerzett élményeiről, de olyan sok dolog történt vele, hogy nehezen tud válogatni. "Azok a napok, amikor rózsaszínben versenyeztem, életem legszebb napjai voltak. De a legzsúfoltabbak és a legnehezebbek is, mind fizikálisan, mind mentálisan" – emelte ki a magyar kerékpáros. De ezenkívül is rengeteg rengeteg szép emléke volt, némelyik nem is olyan nagy dolog, eszébe jut például egy-egy olyan szakasz vagy baráti beszélgetés Dina Mártonnal, a másik magyar résztvevővel, hogy ott vannak a világ legnagyobb versenyén.

"Ezek a szép pillanatok, és ilyenkor gondol bele az ember, hogy milyen jó helyen is van, mennyire nagy dolog, hogy ez összejött, és közben mennyire hiányoznak a kis dolgok" – mondta Valter Attila.

Az elmúlt évek egyik nagy sikere ez a Groupama-FDJ csapatának is, mert több mint 15 éve nem szerezték meg a rózsaszín trikót ezen a versenyen, pedig minden évben indulnak kiemelt World Tour-csapatként. Valter Attila sokként élte meg, hogy még csak most került a csapathoz, ez az első féléve, és sikerült ilyen eredményt letennie az asztalra.

"Nagyon elégedettek voltak, nem tudom, hogy számítottak-e ekkora sikere, de a csapattársaim is kifejezetten örültek.

Attól függetlenül, hogy még nem ismerjük egymást olyan régóta, kitettek magukért" – tette hozzá.

Bő másfél hónap múlva kezdődik az olimpia, és Valter Attila ott lesz a tokiói mezőnyben. Van néhány ellenfél, aki nem az olimpiára koncentrál, hanem például a Tour de France-t tartja a fő versenyének, de a világelit 90-95 százaléka ott lesz Tokióban.

"Az év egyik legnehezebb egynapos versenye lesz, a pályát tekintve is,

ezért számomra is fontos verseny, de reálisnak kell maradni, hiszen nem egyszerű felvenni a versenyt a Grand Tour-győztesekkel. Nehéz célokat meghatározni, főleg az első olimpiámon, de én már annak örülök, hogy kijutottam, és hogy ott már jegyezni fognak engem is" – latolgatta olimpiai esélyeit.

Tavaly óriási csalódásként élte meg, hogy a tervekkel ellentétben nem Budapestről indult a Giro d'Italia, így nem itthon kezdhette a Grand Tour-karrierjét, más szempontból viszont volt előnye is, hiszen akkor azt gondolhatták volna, hogy csak a házigazda jogán lehet ott a mezőnyben. Így viszont ott volt tavaly az olaszországi rajton is, meg az idei versenyen is, és letette a névjegyét.

"Kellett ez az országnak meg nekünk, versenyzőknek is, hogy felnőjünk ehhez a feladathoz. Jövőre már sokkal jobb versenyzőként fogok rajthoz állni.

Szerencsés balszerencse, hogy elmaradt és hogy jövőre mégis megrendezhetjük"

– mondta Valter Attila.

A kérdésre, hogy mekkorát lehet még előrelépni, óvatosan válaszolt. "Ez nagy kérdés – mondta –, lehetnék sokkal erősebb és azzal is tudnék kevesebb eredményt elérni, és vannak olyan versenyzők, akik sokkal kevesebb erővel érnek el akár komolyabb eredményeket, mint én. Ez nagyon összetett sport, és most már egyre több magyar kezdi érteni, ahogy végignézte a három hetet, hogy nemcsak véletlenszerűen tekergélünk a mezőnyben, hanem ez komoly stratégiai-taktikai harc is, és fejben is nagyon ott kell lenni. Nekem az a célom, ami eddig is, hogy mindig jobb legyek. Ha ez minden évben összejön, akkor egyszer tényleg el kell jutnom a világ elitjébe."

Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Luca Zennaro