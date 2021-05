Sós Csaba: rég láttunk már ilyet Hosszú Katinkától

Hosszú Katinka 4:34.76 perces eredménnyel nyerte meg a 400 méteres vegyest az úszó Európa-bajnokság hétfői napján. A háromszoros olimpiai bajnok teljesítményével Sós Csaba szövetségi kapitány is elégedett volt.

„Nem csináltunk titkot belőle, hogy ha az olimpián újra főszereplő szeretne lenni Hosszú Katinka, akkor most az Eb-n 4:33 és 4:35 perc közötti eredményt kell elérnie. Ha megszorítják, még ennél is ment volna jobbat. Ez már egy rendes úszás volt, technikailag is rendben volt, ez már a Hosszú Katinka volt. Rég láttunk már ilyet” – fejtette ki.

A szövetségi kapitány megdicsérte a holtversenyben második Mihályvári-Farkas Petrát is, aki egy nap alatt kétszer is olimpiai A szinten belül úszott, a fináléban 4:36.81 perccel.

„Ez több mint ígéretes, ez a magyar úszósport folyamatosságát biztosítja, hogy a legmagyarabb számban ilyen teljesítményt nyújtanak.

Vannak még fiataljaink a tarsolyban” – mondta az FTC 17 éves úszójáról, aki Tokióban is indulhat ebben a számban.

Sós Csaba beszélt arról is, hogy bár nem most kell csúcsformában lenni, hiszen bő két hónap múlva rendezik az olimpiát, már világcsúcs is született az Eb-n, 50 háton.

Kiemelte azt is, hogy hiányoznak a nézők, mert a hozzáértő magyar közönség minden érdemi rezdülést érez, de nagy dolog, hogy a járvány után ilyen versenyt lehet tartani.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás