Milák Kristóf elsősorban önmagát szeretné legyőzni

Saját magát szeretné elsősorban legyőzni Milák Kristóf a budapesti vizes Európa-bajnokság hétfőn kezdődő úszóversenyein. A 200 méter pillangón világbajnok és világcsúcstartó úszó a tenerifei edzőtáborból az M4 Sportnak elmondta, nem hétköznapi érzések kavarognak benne, hiszen mégiscsak egy hazai rendezésű Eb-ről van szó, még ha nézők nélkül is, ráadásul olyan számokat vállalt el, amire nemzetközileg sem nagyon volt példa, felnőtt világversenyen pedig egyáltalán nem.

Milák Kristóf hét egyéni számban áll rajthoz a kontinensviadalon, legerősebb száma mellett 50 és 100 méter pillangón, valamint 50, 100, 200 és 400 méter gyorson indul, illetve három váltóban is ott lehet a medencében.

"Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ezekben a számokban mire leszek képes, bekerülök-e a döntőbe vagy nem. A mostani feltételek kedveznek, hiszen itthon, saját medencében úszom majd, de olyan dolgokat vállaltam el, amit nem biztos, hogy úgy tudok majd megcsinálni, mint az országos bajnokságon. Most elsősorban magamat kell legyőznöm" - mondta Milák, utalva arra, hogy a márciusi ob-n amellett, hogy 200 méter pillangón 1:51.40 perccel, minden idők második legjobb eredményével nyert, 100 gyorson és 100 méter pillangón is országos csúcsot állított fel.

Milák megjegyezte, azért is vállalt annyi számot, mert nem igazán szeret várni két verseny között, ugyanakkor természetesen továbbra is a 200 méter pillangó a legfontosabb neki. Véleménye szerint az Eb-n most nincs szükség 1:51-es, vagy akár 1:52-es időre, így magához képest ebben a számban egy "fürdést", de magabiztos úszást vár.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás