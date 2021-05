A Piacenza és Sestola közötti 187 kilométer során három kategorizált emelkedő és mintegy 3000 méter szintkülönbség várt a mezőnyre a szakadó esőben. Egy nagy, 25 fős szökevénysor lépett meg a főmezőnytől, amiben a 22 esztendős, tavaly Tour de Hongrie-győztes Valter mellett Dina Márton is ott volt. A csoport hat percnél is nagyobb előnyt épített ki, majd hárman - a belga Quinten Hermans, az észt Rein Taaramäe és a dán Christopher Juul Jensen - a szökevényektől is elszakadtak.

Az etap utolsó 50 kilométerén három emelkedő várt a kerekesekre - közte két kategorizált -, amely alaposan összekuszálta az állást. A háromfős szökevénycsoport előbb kétfősre olvadt, majd Valter és Dina - immáron az utóbbi nélkül - csoportja az utolsó kaptatón őket is utolérte.

Ekkor Dombrowski (UAE) állt az élre, akinek tempójával senki nem tudott versenyezni, így a 29 éves bringás pályafutása első szakaszgyőzelmét szerezte Grand Touron. Mögötte a korábban defekt miatt lemaradó, de az utolsó emelkedőn nagyot hajrázó olasz Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) lett a második, ezzel pedig átvette az összetett éllovasának járó rózsaszín trikót honfitársától, Filippo Gannától.

Valter Attila végül 44 másodpercet kapott a győztestől és a hatodik helyen ért célba, az összetettben pedig egyperces hátránnyal az ötödik helyről várhatja a folytatást, olyan nagyágyúkat megelőzve, mint Egan Bernal vagy Vincenzo Nibali. Teljesítményével megszerezte a legjobb 25 éven aluli versenyzőnek járó fehér trikót is. Az eddigi legjobb magyar eredmény nem időfutamon - éppen tavaly Valter révén - egy kilencedik hely volt Grand Tour-szakaszon.

A végére elfáradó Dina végül 4:07 perces hátránnyal a 44. helyen zárt, összetettben pedig a 88. helyre jött fel.

Eredmények:

4. szakasz: Piacenza-Sestola, 187 km:

1. Joseph Dombrowski (amerikai, UAE) 4:58:38 óra

2. Alessandro De Marchi (olasz, Israel Start-Up Nation) 13 másodperc hátrány

3. Filippo Fiorelli (olasz, Bardiani-CSF-Faizane) 44 mp h.

...6. Valter Attila (Groupama-FDJ) 44 mp h.

...44. Dina Márton (EOLO-Kometa) 4:07 perc h.

Az összetett élcsoportja:

1. De Marchi 13:50:44 óra

2. Dombrowski 22 másodperc hátrány

3. Louis Vervaeke (belga, Alpecin-Fenix) 42 mp h.

...5. Valter 1:00 perc h.

...88. Dina 18:45 p h.

A legjobb 25 éven aluli versenyzők összetettjének élcsoportja:

1. Valter 13:51:44 óra

2. Alekszandr Vlaszov (orosz, Astana) 24 másodperc hátrány

3. Remco Evenepoel (belga, Deceuninck - Quick-Step) 28 mp h.

4. Egan Bernal (kolumbiai, Ineos Grenadiers) 39 mp h.

A 104. Giro d'Italián szerdán a Modena és Cattolica közötti 177 kilométer megtétele vár a mezőnyre, amely 3479,9 kilométert tesz meg, amíg május 30-án célba ér Milánóban.

Nyitókép: MTI/Komka Péter