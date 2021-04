A Szuperliga-botrány után megvan az ECA új elnöke

"Megtisztelő, hogy a végrehajtó testület tagjai nekem szavaztak bizalmat. Szervezetünk vezetésére, integritására és összetartására még soha nem volt akkora szükség, mint az európai futball jelenlegi sorsdöntő pillanatában" - fogalmazott al-Kelaifi.

Az ECA élére azt követően kellett új elnököt választani, hogy a Juventus elnöke, Andrea Agnelli lemondott tisztségről, miután 11 másik klubbal bejelentették a Szuperliga életre hívását. Al-Khelaifi az ECA képviselőjeként már kedden bekerült az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) vezetőtestületébe Agnelli helyére.

Congratulations to Nasser Al-Khelaifi, Chairman & CEO of @psg_english, who has today been elected as the new #ECA Chairman ? pic.twitter.com/fYeU4eANWx — ECA (@ECAEurope) April 21, 2021