Lewis Hamiltont nem lehet kétszer ugyanazzal meglepni

Az idén is Red Bull–Mercedes-csatát láthatunk majd, a középmezőny viszont elképesztően szoros – mondta Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője az InfoRádióban. Ide sorolja a McLarent, a Ferrarit, az AlphaTaurit, az Aston Martint, az Alfa Romeót, és az Alpine-et, míg a mezőny végén a Williams és a Haas különmeccset játszik "a bennmaradásért".

A világbajnoki címért várhatóan a Mercedes hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton és a Red Bull holland fiatalja, Max Verstappen lehet versenyben, ezúttal a britet a szerencse és riválisa pályaelhagyása is segítette. Vita volt a manőverről, mert a verseny során korábban Hamilton is elhagyta a pálya vonalát, de Verstappen éppen ellenfele előzésekor szerzett így jogosulatlan előnyt a versenybírók szerint.

"Verstappen pályaelhagyása annyiban más, hogy előnyre tett szert vele. Sportszerűen újra maga elé engedte ellenfelét, abban bízva, hogy vissza tudja előzni.

A hétszeres világbajnokot azonban kétszer nem lehet így meglepni"

– mondta a szakértő.

A korábbi bajnokok közül a négyszeres világbajnok német Sebastan Vettel hibát hibára halmozott új autójában, az Aston Martinban, a kétszeres vb-győztes Fernando Alonso pedig egy banális ok miatt búcsúzott.

"Egy szendvics eldobott csomagolása került be autója fékcsatornájába, eltömítette, és az indokoltnál magasabb hő keletkezett, ezért biztonsági okokból kihívta a csapata, pedig szépen ment, jól rajtolt, a középmezőnyben harcolt" – mondta Vámosi Péter, hozzátéve, hogy nagyon mozgalmas lesz a középmezőny, és örömteli, hogy a tavaly gyengélkedő Ferrari oda tudta tenni magát.

"Ez a rajongóknak is biztató, a téli szünetben sikerült a fiatalok fejébe verni, hogy itt csapatmunkáról van szó" – mondta. Különböző esetek Világos szabályokat és az előírások egyértelmű értelmezését sürgeti Toto Wolff, a Forma-1-ben világbajnoki címvédő Mercedes csapatfőnöke.



A 49 esztendős szakember annak ellenére nyilatkozott így, hogy a vasárnapi szezonnyitó Bahreini Nagydíjon a szabályok félreértéséből éppen az ő csapata és vb-címvédő versenyzője, Lewis Hamilton profitált.

"Következetesnek kell lennünk akkor, amikor az előírásokat megfogalmazzuk" - mondta Wolff, utalva arra, hogy Szahírban a futam közben derült ki, hogy a négyes kanyarban az aszfaltcsík elhagyása büntetést von maga után.

"A verseny közben, váratlanul szembesültünk vele, hogy előnyként is értelmezhető, ha valaki szélesebben veszi ezt a kanyart, és így akár büntetés is lehet belőle" - magyarázta a Mercedes csapatfőnöke, és hozzátette, azonnal tájékoztatták erről mindkét versenyzőjüket. A futam hajrájában aztán Max Verstappen (Red Bull) éppen ebben a kanyarban előzte meg az élen álló Hamiltont, de mivel szélesen vette a négyes kanyart, a szabályok értelmében - jogosulatlan előnyszerzés miatt - vissza kellett engednie maga elé a címvédőt, akit aztán a leintésig már nem tudott megelőzni. "Ő pontosan ugyanannyira zavart volt, mint a nézők" - jelentette ki Wolff, aki szerint a szabályoknak "tisztának és világosnak kell lenniük, nem pedig valamiféle Shakespeare-drámának, különböző értelmezési lehetőségekkel". Michael Masi, az F1 sportigazgatója cáfolta, hogy következetlenség lenne a szabályok alkalmazásában, noha Verstappennek vissza kellett engednie maga elé Hamiltont, miközben a brit korábban számos alkalommal szélesen vette ugyanazt a kanyart, mielőtt figyelmeztették a szabálytalanságra. Masi szerint a két versenyző esete teljesen különbözik egymástól, és semmi nem változott menet közben. Hangsúlyozta, hogy Verstappen az előzésnél élt azzal az előnnyel, hogy elhagyta a pályát, emiatt ő szólt a csapatának, hogy vissza kell adnia a pozíciót. A versenyigazgató minden verseny előtt közli a pilótákkal az arra a pályára vonatkozó speciális szabályokat, így ezúttal azt az üzenetet küldte, hogy a pályaelhagyást a négyes kanyarban előnyszerzés esetén büntetik. Emiatt Hamiltont csak figyelmeztették, amikor kiderült, hogy gyakran megy túl a pályaíven.

Nyitókép: MTI/AP/Kamran Dzsebreili