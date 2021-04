A Mercedes, illetve a hasonlónak mondható Astron Martin autóit illetően alapvetően az építéssel lesz a gond, miután kissé más filozófia alapján oldották meg a többiekhez képest a kocsik hátsó részét, fogalmazott a InfoRádióban Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője. Miközben a Red Bull mamára pedig az hajthatja a vizet, hogy már az elmúlt szezonban is olyan jellegű volt az autójuk, amely – majdnemhogy változtatás nélkül – az idén is megfelel. A Mercedes tehát láthatóan szenved, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a tavalyi csúcsidejükhöz képest szinte ők veszítettek a legtöbbet, eltekintve a Haastól, amely esetében erőteljes faktor a két újonc pilóta – tette hozzá a szakértő, aki szerint hasonló mód az Aston Martin sem talált magára. És bár minden csapat lenyilatkozta, hogy már a jövő évre koncentrál, tekintve, hogy teljesen új megközelítés szerint kell majd összerakniuk az autóikat, ha az Aston szeretne komolyabb eredményeket is elérni az idei szezonban, törődniük kell azzal is, hogy amennyire lehet, kijavítsák a mostani kocsijuk hibáját. Ami persze nem egyszerű feladat, értett egyet Vámosi Péter, tekintve, hogy a fél padlólemezt cserélniük kellene, ami viszont egy drága mulatság, no meg idő.

A Racingline.hu főszerkesztője a Red Bull, illetve Max Vestappen idénnyitó teljesítményével kapcsolatban emlékeztetett, egyrészt a holland versenyző autója padlólemezének egy darabja hiányzott, miután aztán sikerrel leverte egy kanyarban, ami alapból is jelentett némi hátrányt, ráadásul Helmut Marko – a csapat tanácsadója – szerint az üldözéses résznél, amikor Verstappen igyekezett fölzárkózni Hamiltonhoz, kicsit még le is csavarták – biztonsági jelleggel – motorját, vagyis, ha hihetünk ennek, több is lehet ott még teljesítményben – fogalmazott Vámosi Péter. És azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Red Bull a kanyargósabb pályákon szerepelt fényesebben a tavalyi évben, és Bahrein nem igazán erről híres pálya. Tehát az olyan pályákon, mint Monaco vagy a Hungaroring, kifejezetten „lubickolhatnak” majd.

És bár egy verseny után nem lehet még ítélkezni, nagyon szoros is lehet a bajnokság, amely során kivételesen a pályák karakterisztikája is döntő lehet – fogalmazott a szakember, aki szerint – ha igaz az, hogy bőven van még tartalék a Honda-motorban –, akár meglepetéseket is okozhatnak még a szezon során. Addig is, a jó összehasonlítás majd egy mindkét csapat – Mercedes, Red Bull – számára sima hétvége szolgáltathatja.

Nyitókép: MTI/EPA/Valdrin Xhemaj