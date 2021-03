Félmillió nézőt vonzhat a budapesti atlétikai vb

Több százezres magyar közösség készül a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságra, amelyet a remények szerint már nézők nagy tömegei előtt rendezhetnek majd meg – mondta az InfoRádiónak a vb előkészületeit összehangoló és az eseményt lebonyolító Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

Deutsch Péter, felidézte, Magyarország 2017-ben indult el azon az úton, amelynek a végén bő két év múlva atlétikai vb otthona lehet, szerinte "jól állnak" a szervezéssel.

A világ nagy sporteseményeinek rangsorában igen előkelő helyet foglal el az atlétikai vb, mivel "dobogós". "Ha méretét, jelentőségét tekintve meg kellene nevezni két eseményt,

az olimpia és a labdarúgó-vb van csak előkelőb helyen"

– szögezte le.

A sportesemény "küldetése", hogy nem tíz napról szól az egész. A tudósítások 1,3-1,4 milliárd emberhez eljutnak a Földön, ennyien követik különböző platformokon.

"Több mint kétezer sportoló indul el rajta, több mint 200 ország képviselteti magát.

Amikor akkreditációs kártyákról beszélünk, akkor elmondhatjuk, több mint nyolcezer résztvevője lesz ennek az eseménynek, magán a helyszínen pedig közel 450 ezren lehetnek ott összesen" – sorolta a számok nyelvén.

A cél az, hogy utána is elmondhassák, az atlétikán volt a fő hangsúly, a több százezres sportági közösség nagyon készül is erre itthon, hiszen nagyságrendileg ennyien atletizálnak valamilyen szinten Magyarországon is – mondta még.

Nyitókép: MTI/AP/Martin Meissner