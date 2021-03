Zinedine Zidane megint előhúzza a régi ütőkártyáját

Az első mérkőzésen a City – a kiírás szerint vendégként – 2-0-ra győzött, így egyértelmű esélyese a továbbjutásnak. Pep Guardiola együttese ráadásul nagy formában van: a legutóbbi 24 mérkőzéséből huszonhármat megnyert, továbbra is esélyes arra, hogy akár négy trófeát is nyerjen tavasszal.

A katalán edző ugyanakkor nem véli lefutottnak a ma esti párharcot: „Rendben, 2-0-val indulunk, de ez egy új mérkőzés. Tisztában vagyok a Borussia játékosainak képességeivel, Sommertől Thuramig. Csúcsminőség. Ahogyan minden szezonban, a mostaniban is akadnak minden csapat életében rosszul sikerült mérkőzések, de

ez most egy döntő lesz. Semmi vesztenivalójuk sincsen.”

Arra a kérdésre, hogy esélyesnek tartja-e csapatát a BL megnyerésére, így felelt: „Igyekszünk nyerni ezen a találkozón is, s bejutni a negyeddöntőbe. Most ez az egyetlen cél. A játékosaimnak el kell bírniuk a feszültséget. Azt is, hogy újra és újra győzniük kell.”

Arról is beszélt, lehetséges-e, hogy mind a négy trófeát megnyeri a City tavasszal, amelyért még harcol: „A mesternégyes nem realitás. Persze, nem tudom, mi fog történni az idény végén. De alapesetben ezt lehetetlen megcsinálni, hiszen még soha, senkinek nem sikerült. Mi egyet tehetünk: minden meccset megpróbálunk megnyerni. A Gladbach ellenit is. Egyedül ez számít."

Az angol sajtó szerint Guardiola alaposan felfrissíti a csapatát a Fulham elleni győztes kezdő tizenegyhez képest – s ezzel a City erősödik. A megjósolt tizenegy: Éderson – Walker, Stones, Ruben Dias, Zincsenko – Rodri, Gündögan, De Bruyne – Sterling, Gabriel Jesus, Foden.

A Gladbachnak sok a hiányzója, Marcus Thuram sem hadra fogható. Marco Rose várhatóan a következő tizenegyet választja: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt – Zakaria, Hofmann – Herman, Wolf, Lazaro – Embolo. Némi meglepetés, hogy Stindl és Plea neve sem szerepel a névsorban.

Hazard megint kidőlt

A Real Madrid 1-0-ra nyert Bergamóban, még Karim Benzema és Sergio Ramos nélkül. Most mindketten játszhatnak, Casemiro ellenben eltiltott. Eden Hazard újra megsérült, mi több, megint műteni kell.

Az AS című madridi napilap idézi Zinédine Zidane-t, aki szerint nem lefutott párharc, ezért a francia edző ismét előveszi a régi ütőkártyát: Sergio Ramosra, Luka Modricra, Toni Kroosra és Karim Benzemára épít. Ők nagymesterei annak, hogyan kell lejátszani egy ilyen döntő jellegű csatát.

Az Atalanta félelmetes mérleggel érkezik az Alfredo Di Stéfanóról elnevezett stadionba: a legutóbbi öt idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzését kivétel nélkül megnyerte.

A várható összeállítások. Real Madrid: Courtois – Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Nacho – Valverde, Kroos, Modric, Mendy – Benzema, Rodrygo. Atalanta: Sportiello – Toloi, Romero, Djimsiti – Maehle, De Roon, Pessina, Gosens – Pasalic – Muriel, Zapata.

Mindkét mérkőzés 21.00 órakor kezdődik. A budapesti találkozót a Spíler 2, a madridit az M4 Sport közvetíti.

Nyitókép: MTI/EPA/JuanJo Martin