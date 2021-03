Navas volt a Messi(ás), avagy így esett ki a Barcelona

A futballban nincsen feltételes mód, s azt sem lehet kizárni, hogy egy csapat, amennyiben számára kedvezőtlenül alakulnak a történések, változtatni tud, ám mégis csak tény: a párizsi Parc des Princes-ben játszott szerdai esti visszavágón a Barcelona akár 3-0-ra is vezethetett volna a szünetben. Ehhez „csak” annyi kellett volna, hogy a játékrész közepén Clement Lenglet hibája után ne kapjon büntetőt a PSG, ezzel szemben Lionel Messi értékesítse a maga tizenegyesét, valamint – elsősorban Ousmane Dembélé révén – a hat ziccerből legalább egyet gólra váltson a csapat.

Ám nem így történt, s miután a második félidőre 1-1-gyel ment ki a két gárda, az idő fogytával a remény is elillant. Mauricio Pochettino csapatának a fordulás után már nem kellett nagyon a Barça feltámadásától tartania.

A PSG játékát röviden elintézhetjük az értetlenkedéssel, más az edző, a játékosállomány nagy része kicserélődött, mégis a csapat ugyanazt a hibát elkövette, amibe belebukott 2017-ben, a 4-0-s első meccs után a Camp Nouban: nem próbálta meg tartani a labdát, nem próbált meg támadni. Önveszélyes taktika (?) vagy inkább harcmodor volt, amelyből csak a rekordközeli tíz nagy védést bemutató Keylor Navas bravúrjainak és a Barcelona rossz helyzetkihasználásának köszönhetően nem lett nagyobb baj.

A mérkőzés fordulópontja Lionel Messi kihagyott tizenegyese volt. Az argentin szupersztár a csoportszakaszban mind a három ellenféllel (Ferencváros, Dinamo Kijev, Juventus), majd a nyolcaddöntőben a PSG-vel szemben is értékesített egy büntetőt, a szerdai volt az első, amelyet elrontott a sorozatban. Ugyanakkor a Barcelonának nagyon rossz a szezonbeli mérlege: a legfontosabb három sorozatban tizenötből hatot kihagyott.

A spanyol sajtó mindazonáltal értékelte az ezúttal sárga mezben játszó gránátvörös-kékek teljesítményét, a Marca például emelt fővel vesztesnek titulálta őket, a Sport a „Dicsőséggel” főcímet választotta, kijelentve, hogy a Barcelona megmutatta, hogy képes felvenni a versenyt az európai elittel (ez talán Ronald Koeman az első mérkőzés utáni, a Barça és a legjobbak közötti szakadékra utaló kijelentésére volt válasz). Az AS már szigorúbb: „A büszkeség nem elég”. Parádés a L’Équipe főcíme: Le Messie c’est Navas (A Messiás az Navas, de egyértelmű az utalás Messire is.) A lengyel Przegląd Sportowy Messi képét (is) a címlapjára téve azt írta: „Istenek alkonya”.

2005 óta először nem szerepel majd a BL negyeddöntőjében sem Lionel Messi, sem Cristiano Ronaldo aktuális csapata.

A lapok egy része, okkal, egy korszak lezárását emlegeti. Ronald Koeman reménykedik abban, hogy az argentin szupersztár marad, mint mondta, Leo láthatta, hogy mikre képes a csapat. Az elemzők ugyanakkor azt tartják, legalábbis nem segítette Messi maradását a korai kiesés.

Egyelőre a BL-negyeddöntő mezőnyének a fele ismert, a PSG és a Liverpool mellett a Porto és a Borussia Dortmund jutott tovább. Négy ország négy csapata, mint a hősidőkben. A visszavágók második hete (vélhetően) ebben alapos változást hoz majd…

Nyitókép: Lionel Messi, a Barcelona játékosa a fejét fogja a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében játszott FC Barcelona - Bayern München mérkőzésen. MTI/AP pool/Manu Fernández