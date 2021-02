Díszdoktorrá iktatták a Testnevelési Egyetemen Polgár Juditot

A Testnevelési Egyetem szenátusa tavaly május végén választotta díszdoktorrá minden idők legeredményesebb női sakkozóját, Polgár Juditot és Ji Li Lit, a Minnesotai Egyetem professzorát; a vírushelyzet miatt csak Polgár Juditnak volt lehetősége, hogy átvegye az elismerést idén.

Polgár Judit az ünnepség előtt az egyetem nemrég felavatott multimédiás stúdiójában tartott 20 perces motivációs előadásában elsősorban a jelen és a jövő generációit szólította meg - tájékoztatta a TE az MTI-t.

A szűk körű rendezvényen jelen volt az egyetem vezetősége, továbbá Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár, Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és Szabó László, a Magyar Sakkszövetség elnöke.

Mocsai Lajos, a TE rektora beszédében emlékeztetett: az egyetemnek - küldetéséből és filozófiájából fakadóan - élen kell járnia és példát kell mutatnia. Az átadó ünnepséget és Polgár Judit gondolatait az egyetem a koronavírus miatt kialakult nehéz helyzetben, a "félév méltó és erőt adó nyitásaként, a hallgatóknak példaképeket és célt mutatva", hétfőn reggel publikálta. Mocsai Lajos hangsúlyozta, hogy

Polgár Judit sikere és személye mögött jelentős és teljes körű társadalmi támogatottság áll.

Bódis József köszöntőjében kiemelte, hogy a díszdoktori kitüntetés nemcsak személyesen Polgár Judit, hanem családja, az egyetem és a nemzet ünnepe is egyben. Szabó Tünde nyomatékosította, hogy Polgár Judit és Ji Li Li professzor személyében két egészen különös kiválóság lett az intézmény díszdoktora. Hozzátette, Polgár Judit új dimenzióba emelte a sakkozást, karrierje során a férfiak között is az egyik legjobb volt. Szabó László úgy fogalmazott: Polgár Judit világéletében mindig legalább egy lépéssel a többiek előtt járt, nemcsak a sakktáblán, hanem azon kívül is.

"Rendkívül megható volt a ceremónia, még akkor is, ha nem az eredeti tervnek megfelelően, az évnyitón ejthettük meg. Hálával tartozom, hogy így megbecsülik a munkámat és eredményeimet. Sokat köszönhetek szüleimnek azért, hogy eddig jutottam és most itt állhatok önök előtt. El kell mondjam, megelőzve korunkat, mindig is igazi start-up családként és vállalkozásként működtünk, ami fontos szerepet játszott sikereimben. Nekem a sakk művészet, sport és tudomány is egyben" - mondta a kitüntetett.

A díjátadó zárásaként a jelenlévők meghallgatták Ji Li Li videóüzenetét, majd a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) orosz elnöke, Arkagyij Dvorkovics online üdvözlőbeszédét.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás