Szalai Attila: világsztárok közé kerültem

A válogatott belső védője a Nemzeti Sportnak adott interjújában elmondta, hogy már hétfő délelőtt a Fenerbahcéval edzett.

„Körbevezettek az edzőközponton, mindent megmutattak, egyik ámulatból a másikba estem. Leírhatatlanul boldog vagyok, fantasztikus klubhoz kerültem! Cipruson, az Apollonnál sem voltak gondok a körülményekkel, de ami itt, Isztambulban fogadott, az lenyűgöző. Szóval egyelőre keresem a szavakat” – lelkendezett a másfél éve még Mezőkövesden futballozó Szalai Attila.

Azt mondja, gyorsan ível fel a karrierje: „A vártnál rövidebb idő alatt vettem eddig a lépcsőfokokat, de mindig hittem benne, alázattal, kemény munkával az ember elérheti az álmait. Mindig is hittem önmagamban! Az, hogy a Fenerbahcéhoz kerültem, tényleg álomszerű, eddig is azért dolgoztam nap mint nap, hogy minél jobb játékos legyek, mostantól még inkább így teszek.”

Hétfő este az Ankaragücüt verte 3–1-re az isztambuli elitklub, új magyar szerzeménye a helyszínen nézte ott tartózkodása első Fener-mérkőzését: „Beültettek egy páholyba bennünket, ott volt a keretből kimaradó többi játékos is és a hozzátartozóik. Nagy élmény volt a stadionba először belépni, bár szurkolók nem lehettek ott, így is kirázott a hideg.”

Szalai Attila elmondta, hogy a csapat híresen elhivatott drukkerei már most is több helyen felismerték a városban, az interneten is lelkesen üdvözölték.

„A jelenlegi keretben Luiz Gustavón kívül is vannak igazi világ­sztárok, több klasszis futballozik itt. Tényleg döbbenetes, milyen nagy klubhoz kerültem.” A várható érkezését az ő leigazolásával egy napon, vasárnap bejelentett török származású német Mesut Özilt is annak tartja. „Ő is világsztár. Nagy várakozás előzi meg az átigazolását, a szurkolók érthetően alig várják, hogy aláírja a szerződését.”

A Rapid Wiennél Bécsben nevelkedő 22 éves játékos elmondta azt is, hogy előző, ciprusi klubjánál, az Apollon Limasszolnál rendszeresen játékban volt, így a fizikai állapotán nem fog múlni, mikor vetik be először az isztambuliak. Fenerbahce bajnoki programja a következő isztambuli derbiig január 21.: Sivasspor–Fenerbahce január 25.: Fenerbahce–Kayserispor január 31.: Fenerbahce–Caykur Rizespor február 3.: Hatayspor–Fenerbahce február 7.: Fenerbahce–Galatasaray

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt