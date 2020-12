Szoboszlai Ausztriában a harmadik legjobb, világszinten a legjobb százban

A 28 esztendős Alaba hetedik alkalommal zárta az élen a szavazást, melyet az osztrák hírügynökség szervezett, és melyen az osztrák Bundesligában szereplő 12 csapat vezetőedzője adta le voksát. Alaba 33 pontot gyűjtött, másodikként Marcel Sabitzer, az RB Leipzig légiósa végzett 17 ponttal, a Red Bull Salzburgból az elmúlt héten a Leipzighez igazolt Szoboszlai pedig 13 ponttal lett harmadik.

Alaba az idei évben mind az öt lehetséges trófeát megnyerte a Bayernnel, a Bundesliga és a BL mellett a Német Kupát, valamint a Német és az Európai Szuperkupát is elhódította az együttessel. A védő szerződése a mostani idény végén lejár Münchenben, a hosszabbításról egyelőre még nem született megállapodás.

Szoboszlai az idén meghatározó játékosává vált a Salzburgnak, majd válogatottbeli társainak, a kapus Gulácsi Péternek és a védő Willi Orbánnak a csapatához, a német élvonalban harmadik helyen álló és BL-nyolcaddöntős Leipzighez igazolt. A legjobb 100-ban Hétfőn tette közzé a legjobb száz focistát rangsoroló éves listájának első részét a brit The Guardian. A lista 71-100. helyezettjei közé bekerült Szoboszlai Dominik is, 96. helyre. A magyar focista az AS Monaco franci támadóját, Wissam Ben Yeddert, a szintén francia Presnel Kimpembét (PSG), a spanyol Luis Albertót (Lazio) és a német Jerome Boatenget (Bayern München) előzi meg a listán. Kimpembe és Boateng világbajnok, így nem akármilyen dolog, hogy Szoboszlai előttük van a rangsorban – szemlézte a listát az Origo

