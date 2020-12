Estreházy Mátyás: minőségi ugrás vár Szoboszlaira, most már minden rajta múlik

"Nem új keletű az RB Leipzig érdeklődése Dominik iránt, az elmúlt hetekben pedig már kizárólag a Lipcsére fókuszáltunk" – mondta az Indexnek Esterházy Mátyás, a csütörtökön az új klubjához szerződő Szoboszlai Dominik menedzsere. A 12-szeres válogatott labdarúgó igazolhatott volna máshová is, de az ügynöke szerint a karrierje szempontjából Lipcse volt a legjobb választás.

"Az is meghatározó faktor volt, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán személyében a magyar válogatott két kulcsjátékosa várta az öltözőben, ha úgy tetszik, a válogatott gerince, a Gulácsi–Orbán–Szoboszlai-tengely most klubtársként is együtt fog játszani" – mondta a menedzser, de kiemelte a nyelvismeretet is, és azt is, hogy több korábbi salzburgi csapattárs is most a BL-elődöntősnél futballozik.

Esterházy Mátyás szerint most már csak Szoboszlain múlik minden,

először meg kell szoknia az új játékrendszert, és hozzá kell szokni a minőségi ugráshoz is,

hiszen Németországban hétről hétre magasabb fordulatszámon kell pörögnie, és megmutatnia magát.

Szoboszlai a 17-es számmal a hátán fog játszani Lipcsében, mert az eddigi száma, a 14-es foglalt az RB Leipzignél, az amerikai Tyler Adamsé. Mivel a szerződést december 17-én írta alá, akár az új szerencseszáma is lehet a tizenhetes – véli a menedzser.

Szoboszlai a szerződés aláírása után visszarepült Salzburgba, hiszen vasárnap még játszania kell a Wolfsberger AC elleni bajnokin, amely az őszi szezon utolsó mérkőzése. Január 9-én, a Borussia Dortmund ellen léphet pályára először a német Bundesligában.

