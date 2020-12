Nem ez volt az első botránya a rasszizmussal vádolt román futballbírónak

Kedd este a 22. percben a játékvezető lefújta a Paris Saint-Germain–Istanbul Basaksehir Bajnokok Ligája-mérkőzést, miután a török csapat szakmai stábjának egyik tagja rasszizmussal vádolta meg a találkozó negyedik számú román játékvezetőjét. A botrány a meccs 14. percében történt, amikor Sebastian Coltescu jelezte Hategan játékvezetőnek, hogy valakit ki kell állítani a törökök szakmai stábjából. Honfitársának arra a kérdésre, hogy kit, az asszisztens azt találta mondani, hogy "azt a feketét", ami románul "negru", amin az érintett, Pierre Webo felháborodott, heves szóváltás kezdődött, majd a csapatok az öltözőbe vonultak.

Az Origo kiderítete, hogy Sebastian Coltescunak nem ez volt az első, komoly következményekkel járó esete. A most 43 éves játékvezető már pályája elején is olyan súlyos hibákat követett el, hogy 2007-ben nemcsak a FIFA-keretből került ki, hanem még a román élvonalból is száműzték, és egy szezonon át csak a másodosztályban vezethetett.

Egy évvel később visszatérhetett, de nemzetközi szinten leginkább korosztályos Eb-selejtezőket, vagy BL- és Európa-liga-selejtezőket vezetett. Az idei szezonban a moldáv Petrocub Hincesti és a vajdasági Topolya El-selejtezőjét bízták rá.

A román futballban sem örvend nagy megbecsülésnek. A bukaresti FCSB tulajdonosa, Gigi Becali még 2015-ben egy meccset követően ezt mondta róla: "El kellene zavarni a fenébe. Ennél az embernél még én is jobb bíró vagyok." Legutóbb november 23-án az élvonalbeli Gazmetan Medias–FCSB meccsen került a középpontba Coltescu, amikor a találkozó utolsó percében megadott egy olyan tizenegyest a vendégeknek, amin még ők maguk is csodálkoztak talán.

"Az egész pályafutása teli van sötét foltokkal. Lehet, hogy tehetséges, de talán mégis más szakmát kellett volna választania, lehetne, mondjuk zenész vagy táncos. A játékvezetőnek pártatlannak kell lennie. Mindenki megérti, hogy követhet el hibákat, de, hogy valaki éveken át folyton hibázzon... Nem volt olyan meccse, ahol ne követett volna el az eredényt befolyásoló hibát – mondta Coltescuról a '90-es években szintén FIFA-bíró, jelenleg az FC Vaslui klubigazgatójaként dolgozó Adrian Porumboiu.

Nyitókép: MTI/EPA/Ian Langsdon