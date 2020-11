43 nap alatt nyerte meg a világ leghosszabb futóversenyét

A Sri Chinmoy Self-Transcendence 3100 Mile Race a leghosszabb éves rendszerességgel megrendezett futóverseny. A táv 3100 mérföld, azaz 4989,7 kilométer. Az eseményt 1987 óta minden nyáron június vége és augusztus eleje között rendezik New Yorkbann egy 883 méteres körpályán. A meghívott futóknak 52 napjuk van teljesíteni a távot. Futni reggel hat és éjfél között lehet, a maradék hat órára lezárják a pályát, ekkor kötelező a pihenő.

Az idén a koronavírus-járvány miatt New Yorkban nem lehetett megtartani a versenyt, de a szervezők találtak egy megfelelő helyszínt Salzburgban, a Salzach partján a Glanspitz parkban jelölték ki az 1,1 kilométer hosszú pályát. A verseny, amelyre csak öt futót hívtak meg ezúttal, szeptember 13-tól november 3-ig tart.

Az idei győztes Andrea Marcato már október 26-án délután 6 óra körül célba ért. Az ideje 43 nap 12:25:01 óra. Hajráznia nem nagyon kellett, 600 km előnye volt a második helyezett előtt – írja a futasvilaga.hu.

Marcato a 49. ember, aki célba ért 3100 mérföldön. 9 pár cipőt használt el a futás során, a fájdalmak enyhítése érdekében minden nap 5 percig jégben hűtötte a lábait. Vegetáriánusként az igénybevételhez szükséges napi 10 000 kalóriát nagyrészt teljes kiőrlésű kenyérből, avokádóból és sajtból pótolta. Még így is közel 10 kilót fogyott a másfél hónap alatt.

Még néhány induló most is a pályán van, itt webkamerán élőben is lehet követni a flúgos futamot.

A verseny történetének volt már magyar résztvevője is: Sipos István 1998-ban 46 nap 17:02:06- órás idővel nyerte a versenyt. A pályacsúcstartó a férfiak között a finn Ashprihanal Aalto (40 nap 9:06:21, 2015), a nők között a szlovák Kaneenika Janakova (48 nap 14:24:10, 2017).

Nyitókép: 3100.srichinmoyraces.org