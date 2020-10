Újabb csapat került képbe Mick Schumacher jövőjét illetően

Felbolydult a méhkas a Forma–1-ben, és nagy harc indult a 2021-es rajtrács még fennmaradó helyeiért elsősorban az Alfa Romeónál és a Haasnál, de az utórengések érinthetik az Alpha Taurit és a Williamst is. A legnagyobb kérdés kétségtelenül az, hogy hol mutatkozik be Mick Schumacher, mert a közelmúltban már a Red Bullnál is azt várták, hogy a hinwili csapathoz kerül, de váratlanul a Haas is belépett a képbe – írja az Origo.

Günther Steiner, az amerikai kézben lévő istálló csapatfőnöke a német Sport1-nek elmondta, „bizonyosan nem ellenezné” a 21 esztendős pilóta érkezését, de ez nem rajtuk múlik.

„A Ferrari dönti el, hogy kit küld, nem mi.

Mi mondhatjuk, hogy ezt vagy azt szeretnénk, de nem tudom, hogy a Ferrarinak milyen szerződése van a juniorokkal” – szögezte le, de nem hagyott kétséget afelől, hogy szívesen látná a csapatban az F2 éllovasát. – „Ki ne szeretné, hogy újra legyen egy Schumacher a Forma–1-ben?” Főleg hogy még jól is versenyez.

Steiner nem tagadta viszont, hogy kapcsolatban áll az olasz gyártóhoz nem kötődő Nyikita Mazepin hátországával. A pletykák szerint az már lényegében eldőlt, hogy az orosz fiatal a Haasnál folytatja.

Magnussennek véget ér?

A híroldal arra is kitér, hogy hétfőn borús hangvételű cikket jelentetett meg Peter Nygaard, a dán B.T. F1-es szakírója a Haasnál versenyző Kevin Magnussen helyzetéről. „99,9 százalékig biztos vagyok abban, hogy a december 13-i szezonzárón Abu-Dzabiban véget ér Kevin Magnussen Forma–1-es pályafutása” – írta a szerző, aki elsősorban a koronavírus számlájára írja honfitársa várható búcsúját.

Nygaard szerint a Haas mindkét pilótáját lecseréli a szezon végén, az Alfa Romeónál és a Red Bull csapatainál nem lát esélyt Magnussen számára, a Williams anyagi elvárásainak pedig nem tud megfelelni.

Nyitókép: MTI/AP/Matthias Schrader