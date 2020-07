Újabb csúcsot döntött meg a Liverpool FC

A Liverpool az első tíz percben két gólt is szerzett Naby Keita két labdaszerzése után, az elsőt Mohamed Szalah, a másodikat Jordan Henderson lőtte. A folytatásban a bajnokcsapat kicsit könnyebben vette a mérkőzést, az első játékrész hátralévő részében a Brighton nem csak több helyzetet alakított ki, de a belga Leandro Trossard révén szépíteni is tudott. A hazaiaknak a második félidőben is akadtak (kisebb) helyzetei, de amikor a 76. percben Mohamed Szalah újabb gólt szerzett, eldőlt a mérkőzés.

A Premier League történetében rekordot állított fel a Liverpool azzal, hogy már a 34. fordulóban elérte a 30. győzelmét. Immár 92 pontnál tart, még négy mérkőzése van arra, hogy elérje az új pontrekordhoz szükséges kilenc pontot.

Premier League, 34. forduló:

Brighton-Liverpool 1-3 (1-2)

Manchester City-Newcastle United 5-0 (2-0)

Sheffield United-Wolverhampton Wanderers 0-0

West Ham United-Burnley 0-1

Kedden játszották:

Arsenal-Leicester City 1-1 (1-0)

Crystal Palace-Chelsea 2-3 (1-2)

Watford-Norwich City 2-1 (1-1)

Csütörtökön játsszák:

Bournemouth-Tottenham Hotspur 19.00

Everton-Southampton 19.00

Aston Villa-Manchester United 21.15

A tabella:

1. Liverpool 34 75-26 92

2. Manchester City 34 86-34 69

3. Chelsea 34 63-46 60

4. Leicester City 34 64-32 59

5. Manchester United 33 56-33 55

6. Wolverhampton Wanderers 34 45-37 52

7. Sheffield United 34 35-33 51

8. Arsenal 34 50-42 50

9. Burnley 34 38-46 49

10. Tottenham Hotspur 33 52-44 48

11. Everton 33 40-48 44

12. Southampton 33 42-55 43

13. Newcastle United 34 35-50 43

14. Crystal Palace 34 30-43 42

15. Brighton 34 36-47 36

16. West Ham 34 40-59 31

17. Watford 34 31-53 31

18. Aston Villa 33 36-62 27

19. Bournemouth 33 32-59 27

20. Norwich City 34 26-63 21

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Emilio Naranjo