Oszama bin Laden is a "nézők" között egy focimeccsen

A három hónapos szünetet követően Angliában zárt kapuk mögött rendezik meg a 2019/20-as szezon hátralévő meccseit. Az üres arénákba pedig több klub is azzal próbál némi életet lehelni, hogy szurkolóinak kinagyított fotóját ragasztja fel a székekre.

A Leedsnél 15 ezer rajongónak volt lehetősége, hogy képe kikerüljön az Elland Road lelátójára, amiért mindenkinek 25 fontot kellett fizetnie. Az akciót lelkesen fogadták az észak-angliai város együttesének hívei, a klub pedig ígéretének megfelelően felragasztotta a képeket az ülésekre. Az illetékesek viszont nem vették észre, hogy a 15 ezerből legalább egy ember biztosan nem a saját portréját küldte el, így keveredhetett a nézők közé az al-kaida terrorszervezetet alapító Bin Laden, aki már 2011-ben meghalt.

Leeds United have had to confirm that they "will ensure there are no more offensive images" after a photograph of Osama Bin Laden was placed on a seat at Elland Road.



