A Sevilla csak egy pontot szerzett a Villarreal ellen

A pályaválasztó Villarreal kétszer is vezetett, előbb Paco Alcacer, majd Pau Torres találatával. A Sevilla kétszer is egyenlített, előbb Sergio Escudero, majd Munir El Haddadi révén. A riválisainál egy mérkőzéssel többet játszott Sevilla a harmadik helyen áll 53 ponttal, az Atléticónak 52 pontja van. A Getafe 48 pontos, miként a Sevillához hasonlóan szintén 31 mérkőzésen túllévő Villarreal is.