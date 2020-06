Járványvég: akár nevezői csúcsot is hozhat a Kékszalag

A hétvégén a Balatonon megkezdődött az idei vitorlásszezon, amely a szövetség elnöke, Kollár Lajos szerint kiemelkedő érdeklődést hozhat. Abban reménykedik, hogy

dacára a tavaszi veszteségeinknek egy nagyon jó szezon előtt állnak a vitorlások,

hiszen a járvány lecsengőben van és még hosszú a vitorlásszezon őszig. Hozzátette: szerencséjük volt, mert nem kellett lényegesen belenyúlni a versenynaptárba: júniusban már lesz két nagyobb verseny, a Tramontana-kupa és a Fehér Szalag a hónap végén. A Kékszalagot a szervezési munkák mennyisége miatt kicsivel későbbre, július 30-ra tették, de ezen kívül több változtatás nincs idén a versenynaptárban.

A nyitóversenyt igen nagy érdeklődés övezte, a tavaszi bezártságot követően ugyanis a vitorlázókban Kollár Lajos szerint keletkezett egy "mindent behozni, amit lehet" jellegű igény - a szövetségnél a szponzori és a nevezési bevételek tekintetében is -, bizonyos versenyek terén még akár rekordok is megdőlhetnek. Akár még a Kékszalag indulószáma is csúcsot dönthet.

"A magyar vitorlástársadalom eléggé elszánt és vagány, hogy úgy mondjam,

mindenki szeretne vízre menni, megméretni magát,

élvezni a versenyek hangulatát" - tette hozzá.

A megbillent egyensúly a Magyar Vitorlás Szövetségnél őszre állhat helyre, aztán már Tokióra koncentrálnak.

"A kvótát nyert olimpikonjainkat szinten kell tartani, a szövetségnek is ez a dolga, és titkos vágyunk, hogy a Gyapjas testvérek is kijutnak az olimpiára" - fogalmazta meg reményeit Kollár Lajos.

Nyitókép: Bodnár Boglárka (MTI)