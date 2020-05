Zidane elárulta, kik alkotnák az álomcsatársorát

Kiválasztottjai közül egyedül a belga Eden Hazard mondhatja magát már a Real Madrid játékosának. Mellé a francia edző a francia Kylian Mbappét és a norvég Erling Haalandot akarja megszerezni.

Van még némi idő, de előre kell dolgozni,m így tartják Madridban. A Borussia Dortmund 2021-ben hajlandó lenne lemondani Haalandról, természetesen megfelelő átigazolási díj ellenében. Mint ismert, januárban meglehetősen olcsón, húszmillió euróért jutott hozzá, ennyiért igazolt át Haaland a Red Bull Salzburgtól.

A francia világbajnok a PSG tagja, a párizsi klub egyelőre nem akarja elengedni, de megszerzése 2021-ben egyszerűbb lesz.

Zidane, amennyiben a tervei valóra válnak, Mbappét szerepeltetné a jobb oldalon, Hazard-t a balon, és a Bundesliga újrakezdését is góllal ünneplő Haalandot középen. Természetesen más klubok is hajtanak a két ifjú csillagra, Haalandot elsősorban a Manchester United, Mbappét a Liverpool szeretné, akár nagyon jelentős anyagi áldozat árán is, megszerezni.

Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Bozoglu