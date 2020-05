Egy megszokott figura hiányzik majd Szalai Ádámék meccséről

A Német Labdarúgóliga (DFL) szigorú szabályokat léptetett életbe a folytatás előtt, az ezeket összegző dokumentum 35 oldalas. A részletes útmutató olvasható, milyen megelőző és higiénia intézkedéseket kell végrehajtani. A kluboknak a meccsnapokon, 10.30-ig jelezniük kell a DFL felé, hogy a mérkőzésre jelentkezett összes személy koronavírus-tesztje negatív lett az előző napon. Ha ez a jelentés nem érkezik meg időben, az adott találkozót elhalaszthatják az egészségügyi kockázat miatt.

A rendező egyesület kötelessége biztosítani azt, hogy legfeljebb 300 ember tartózkodjon a létesítményben. Szurkolók nem léphetnek be a stadionok területére. A játékosokat is több új szabály köti: nem futhatnak be együtt a pályára, térfélválasztásnál tilos a kézfogás, a gólt pedig nem ünnepelhetik csoportosan, pacsival, illetve öleléssel. Csak egy rövid könyök- vagy lábösszeérintés engedélyezett. A szabálykönyvben a köpködésre is vonatkozik egy javaslat, mely szerint lehetőleg ezt el kell kerülni.

A kispadon ülőknek maszkot kell viselniük és megfelelő távolságot kell tartaniuk egymástól. A vezetőedző az utasítások bekiabálásakor leveheti arcáról a védőfelszerelést, amennyiben legalább másfél méterre áll a többiektől.

A szigorú rendszabályok ellenére továbbra is akadnak a német politikai életnek olyan szereplői, akik ellenzik a folytatást. Martin Schulz, a német szociáldemokrata párt (SPD) volt elnöke szerint komoly kockázatot hordoz magában, hogy a labdarúgó-bajnokságot a hétvégén újraindítják.

„Az egész nagyon rosszul is alakulhat” – mondta a 64 esztendős politikus a Kölner Stadt-Anzeigernek. Hozzátette, futballszurkolóként ő maga is örül az újrakezdésnek, de egyértelmű egészségügyi veszélyforrást lát a Bundesliga és a másodosztály mostani folytatásában. Az SPD korábbi elnöke úgy fogalmazott, sokan gondolhatják, hogy a futballbajnokság kiváltságos helyzetben van, miközben a társadalom nagy többségének jelenleg számtalan korlátozással kell együtt élnie, és nagy terheket kell a vállán vinnie.

A politikus szerint, ha rosszul alakul a bajnokságok folytatása, akkor „a világ egyik legnagyobb és gazdaságilag legerősebb sportszövetségének megközelítése bizonyul sikertelennek, ennek pedig óriási sportszakmai és politikai hatása lesz”.

A bundesliga.com szakportál már a várható összeállításokat is megtippelte – szokatlanul korán, de hát világszerte óriási az érdeklődés az első újrainduló élbajnokság iránt. A jóslat szerint Robert Lewandowski, sérüléséből felépülve, ott lesz a Bayern München csapatában. Az RB Leipzignél természetesen Gulácsi Péter az első számú kapus, de Willi Orbán számára még korai a folytatás. A lipcseiek egyébként a Freiburgot fogadják, amelyben Sallai Roland nincsen a tervezett kezdő tizenegyben. A Herthát Bruno Labbadia irányítja, a korábbi válogatott csatárnak ez lesz az első tétmérkőzése új klubjában. Szalai Ádám csapata, a Mainz vasárnap kezd Kölnben, a magyar válogatott középcsatára a portál szerint játszik majd.

Az ellenfélnél szomorúságot okoz, hogy tizenkét év után először nem lesz ott a csapat mérkőzésén a kabalakecske. Az 1. FC Köln hívei szerint szerencsét hozó IX. Hennes a koronavírus-járvány miatti higiéniai előírások következtében nem lehet jelen a vasárnap a mérkőzésen.

A kölniek 1950-ben egy cirkusztól kaptak ajándékba egy kecskét, amelyet később Hennesnek neveztek el. Legutóbb 2008-ban VII. Hennes hagyott ki mérkőzést, egy porckopás miatt, hamarosan aztán VIII. Hennes került a helyére.A mostani kabalaállat, IX. Hennes tavaly augusztus óta szolgálja a klubot.

