Kozma Dominik hat hét kihagyás után újrakezdte az úszóedzéseket. A világbajnoki bronzérmes gyorsúszó azért került karanténba, mert a második koronavírustesztje pozitív lett. Emiatt még az otthonát sem hagyhatta el, noha nem voltak tünetei, sem panaszai a vesztegzár alatt.

"Azért az elején mindenki megijed, én is, aztán ha nem is vontam meg a vállam, mert azért ez komoly dolog, de nem foglalkoztam vele, tünete nemigen volt. Az első két napi stresszben lett egy kis torokfájásom, de ezen kívül semmi jele nem volt a betegségnek" – mondta a Képes Sportnak adott interjúban.

Az igazán izgalmas, hogy még most sem lehet biztos abban, hogy valóban elkapta a fertőzést, mert egyedül csak a második vizsgálata mutatta ki a vírust a szervezetében, utána két héttel már nem volt nyoma, és azóta sem produkált pozitív tesztet, viszont antitestet sem jelzett az utólagos teszt.

Egyelőre a szakemberek sem tudnak magyarázatot a jelenségre, az is előfordulhat, hogy téves eredményt mutatott az az egy teszt, amelyik alapján karanténba küldték a sportolót. Most tovább vizsgálják a vérét, ugyanis elvileg ő is vállalkozott arra, hogy vérplazmát adjon a betegek gyógyításához, de ennek elvileg csak akkor van értelme, ha a szervezete a betegség alatt termelt antitesteket.

