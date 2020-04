MLSZ: mostantól nem úgy lesz, hogy az edzőket csak a padban látjuk

Jelentős változásokat tervez a Magyar Labdarúgó Szövetség most megválasztott elnöksége az utánpótlás-edzők képzésében, a jövőben a tanfolyamok után is ellenőrzik a trénerek munkáját – hangsúlyozta Vági Márton, a szövetség főtitkára az InfoRádió kérdésére az MLSZ keddi online sajtótájékoztatóján.

Kétirányú változást szeretnének látni a következő öt évben.

"Ez egyik, hogy a két képzés közötti ellenőrzést erősíteni akarjuk. Ma egyszerűen eljönnek a képzésekre, beülnek a padba, majd a gyakorlat során elszigetelten dolgoznak az edzők, nem is nagyon szerepel mindenki. Valaki lead egy anyagot, valaki bemutat egy mintaoktatást; hogy a gyakorlat mennyire ment át az edzőbe, azt nem követjük nyomon" - mutatott rá Vági Márton az eddigi gyakorlatra.

A hagyományos edzőképzést innentől viszont bár megtartják, de további elemekkel bővítik, fontos része lesz az, hogy az edzőképzésen kívül is figyelik az edzők munkáját, ellenőrzik és számon kérik őket, hogy hogy tartják be a tanultakat.

A másik irány: a belga Double Pass audit 15-20 futballakadémiai jelöltön végzett tesztet, ezt a munkát kiterjesztik "a második vonalas tehetségközpontokra".

"Az akadémiákat hagyjuk most már magukban fejlődni,

az állam is magához vonta az ő finanszírozási feladataikat, azt reméljük, hogy ott kellő pénz és elhivatottság lesz ahhoz, hogy ott jól fejlődjenek, de továbbra is mérjük, hogy a tíz akadémia jól működik-e, és a Double Passt továbbra is alkalmazzuk az értékelésben, de ami fontos, hogy az értékelést kiterjesztjük 30-40 tehetségközpontra" - folytatta Vági Márton.

Az MLSZ főtitkára tehát a tehetségközpontok felé fordítaná a figyelmet, így ha az egész rendszer koncentráltan, egy irányba fejlődne, akkor az az edzők munkájára is vissza kell hogy hasson - 60 együttesről van szó.

A tehetségközpontok további feladatot is kapnak: a kicsiny egyesületek munkáját figyelniük kell, és 7 éves korban ki kell szúrniuk, ha valaki tehetséges, és néhány évvel később integrálni őket.

Nyitókép: Facebook/MLSZ