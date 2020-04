Ijesztő helyzetre figyelmeztetnek a Forma-1-ben

"Ez az ő üzletük, és el kell dönteniük, hogy életben tartják-e ezeket a csapatokat. Annyi biztos, hogy nélkülük nem lehet versenyeket rendezni" - érvelt a brit sportvezető. "A gyengébbeket el lehetne látni kölcsönautókkal is, hogy ne kelljen kutatásra és fejlesztésre költeniük. Korábban is előfordult, hogy más gyártók kész modelljeivel versenyeztek a csapatok."

A 46 éves Horner szerint

a jogtulajdonos Liberty Media másként nem lehet biztos abban, hogy a 2021-es szezon tíz istállóval kezdődhet majd el.

A Forma-1-es Haas nemrég rövidített munkaidőt vezetett be a dolgozók többsége számára, és a vezetőség mellett a két pilóta, Romain Grosjean és Kevin Magnussen is lemond a fizetésének egy részéről. Korábban az F1-es istállók közül a Renault, a McLaren, a Williams és a Racing Point szabadságolta a dolgozóit, és fizetéscsökkentést rendelt el.

Az autós gyorsasági világbajnokság 71. idénye március közepén rajtolt volna Ausztráliában, de a koronavírus-járvány miatt röviddel az első szabadedzés előtt törölték a teljes versenyhétvégét Melbourne-ben. Ezután sorrendben a bahreini, a vietnami, a kínai, a holland, a spanyol, a monacói, az azeri és a kanadai viadalt is törölték. Ezután leghamarabb a Francia Nagydíjjal kezdődhetett volna a szezon, de a június 28-ra tervezett futamot is valószínűleg el kell halasztani, mivel Emmanuel Macron államfő hétfőn módosította a tömegrendezvényekre vonatkozó tiltás időpontját. A július 5-re tervezett Osztrák Nagydíjat akár nézők nélkül, zárt kapuk mögött is megrendezhetik a spielbergi Red Bull Ringen, ezután következne július 19-én a Brit, majd augusztus 2-án a Magyar Nagydíj.

Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq