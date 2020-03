Ennyire unja magát egy csomó világsztár - nagy esély a rajongóknak

A következő hetekben a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) Twitter-oldalán élőben lehet beszélgetni korábbi világsztárokkal.

Mivel szinte az egész világon leállították a sporteseményeket, így a labdarúgást is, ezért a FIFA ilyen módon próbálja szórakoztatni a koronavírus-járvány miatt otthonukban tartózkodó szurkolókat.

Elsőként csütörtökön a brazil Julio Cesar volt a "vendég". A brazil kapus 87-szer szerepelt a válogatottban, amellyel egyszer Copa Americát, kétszer pedig Konföderációs Kupát nyert. Legnagyobb klubsikereit az Internazionale színeiben érte el, a milánói klubbal öt bajnoki cím, három Olasz Kupa- és négy Olasz Szuperkupa-diadal mellett egyszer-egyszer csúcsra ért a Bajnokok Ligájában és a klub világkupában is.

A sorozat kedden Carli Lloyddal folytatódik, aki kétszer nyert olimpiát és világbajnokságot is az amerikai női válogatottal. A magyar idő szerint 19 órakor kezdődő élő beszélgetések során olyan korábbi világsztárok is szót kapnak, mint az egyaránt aranylabdás brazil Kaká és az olasz Fabio Cannavaro, valamint a négyszer is az év afrikai futballistájának választott Yaya Touré.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Valeriano Di Domenico