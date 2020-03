Märcz Tamás: nyáron talán már lesz valami a vízilabdában

Nagy meglepetés nincs, kis csalódás van - így foglalható össze Märcz Tamás, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitányának véleménye az olimpia elhalasztásáról.

A csalódás oka érthető, friss Európa-bajnokként jó lendületben volt a csapat - magyarázta az InfoRádióban a kapitány.

"Jól összeállt erre az időszakra a férfiválogatott, de nem leszünk csalódottak, magunk mögött hagyjuk a most meg nem rendezett olimpiát. Mi is azt várjuk, hogy mikor véglegesíti a dátumát az olimpiának a NOB, azt várjuk, hogy pontosan egy évvel később lesz" - fogalmazott Märcz Tamás,

szerinte a mostani forma átmenthető a jövő évre is.

Megjegyezte, a játékosok úgy edzenek, úgy készülnek egész évben, hogy a nyárra élesek legyenek, van viszont néhány játékos, aki ezen az olimpián akarta lezárni válogatott karrierjét, nekik a búcsú így várhatóan - legalábbis szerinte - egy évvel későbbre tolódik, ennyi ugyanis "belátható idő" még.

Hogy mi lesz olimpia és a felkészülés helyett?

"Nagyon nehéz kérdés, mert a vízilabdában minden nyárra koncentrálódik, különleges is volt, hogy idén az Eb januárra esett. Most még azt sem látjuk, a magyar bajnokság és a nemzetközi küzdelmek hogyan folytatódnak, esetleg lezárulnak ott, ahol tartanak, de biztos, hogy vissza kell térni a nyárkérdésre. Nagy torna nem lesz, felkészülési tornát szerettünk volna Budapesten, ezt is át kell majd gondolni" - morfondírozott a kapitány.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt